Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Luftrenser og luftfugter
Alle serier
2000i Series Kombineret luftrenser og luftfugter
Udgået
Support
AC2729/10
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
Certificate Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier - English (US)
Quick start guide Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10 - English (US)
Alle (6)
Hvad betyder PM2.5-indikator på min Philips-luftrenser?
Kompatible Wi-Fi-netværk med tilsluttet Philips-luftrenser
Kan jeg slukke for Wi-Fi-funktionen på min Philips-luftrenser og -luftfugter?
Hvilke filtre skal jeg bruge sammen med min Philips-luftrenser?
Hvad betyder indikatorerne eller fejlkoderne på min Philips-luftrenser?
Sådan opbevares befugter eller komb. luftrenser/fugter
2-i-1 luftrenser og luftfugter 2000iFugtfilter
Kan ikke aktivere funktioner.
Der er et konstant eller blinkende lys på min Philips-luftrenser
Min Philips-luftrenser forbedrer ikke luftkvaliteten
Jeg kan ikke knytte min Philips-luftrenser til appen
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig