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Udgået
Bedre indendørs luftkvalitet året rundt
Med Philips Combi series 2000i kan du indånde en behageligere indendørsluft året rundt. Ved at kombinere luftrensning og luftfugtning hjælper den med at fjerne allergener, bakterier, vira og høje pollenniveauer om foråret og modvirker tør luft om vinteren. Den er velegnet til rum på op til 65 m2, giver feedback om luftkvaliteten i realtid og styres nemt via appen Air Matters.
Til rum på op til: 65 m2
Luftgennemstrømning (CADR): 250 m3/h
Befugtningsgrad 500 ml/h
Fjerner 99,97 % af alle partikler og allergener
Den kraftige 360-graders luftstrøm fordeler ren luft til alle hjørner af rummet ved en CADR (Clean Air Delivery Rate) på 330 m3/t, renser rum grundigt og beskytter dig mod bakterier, virus, pollen, støv, skæl fra kæledyr, støvmider, skadelige gasser, lugte og andre forurenende stoffer.
Luftrensere fra Philips er de eneste, der har NanoProtect HEPA-filtrering med aktivt kul og forfilter, som fjerner 99,97 % af partikler så små som 0,003 mikrometer (3). NanoProtect HEPA-teknologi fanger ikke blot forurenende stoffer, men bruger også en elektrostatisk ladning for at tiltrække dem, hvilket renser op til 2 gange mere luft end traditionel HEPA H13-filtrering med højere energieffektivitet*.
Opfanger aerosoler, herunder de, der kan indeholde respiratoriske vira. Uafhængige tests foretaget af airmid health group viser, at op 99,9 % af vira og aerosoler fjernes fra luften (5).
4.3
ud af 5
252
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Mazarin1
31/12/2021
Sverige
Fantastisk skön luft inomhus
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Tystgående, bra att man kan välja luftfuktighet, har barnlås så den är perfekt till alla. Man känner stor skillnad speciellt på vintern. Förstår inte varför jag inte köpt den tidigare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
Vitsippan
03/04/2020
Sverige
Denna produkt är verkligen att rekommendera
Denna luftfuktare och luftrenare i ett är verkligen jättebra. Vi köpte den för ca en månad sedan. Vi har sedan dess verkligen känt av en stor förbättring av inomhusklimatet. Den är väldigt tystlåten och stör aldrig. Vi har en liten så därför uppskattas barnlåset. Fin display och gillar att den har hjul.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
Melindaengstrom93
11/07/2019
Sverige
Underbar produkt!
En produkt som är väldig effektiv, prisvärd. Funkar på direkten väldigt lätt att förstå sig på. En snygg produkt att ha i hemmet. Underbart att det finns en app som man kan följa allt i. Perfekt för dem som har pollen, djur eller astma.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
CADR: Testet af tredjepart i henhold til GB/T 18801-2015
I et rum på 20 m²: Det er en teoretisk tid for éngangsrensning, udregnet ved at dividere dens CADR 250 m³/t med rumstørrelsen på 48 m³ (under forudsætning af at rummet er 20 m² i gulvareal og 2,4 m i højden).
Befugtningshastighed: Testet af GB/T 23332 i Philips' interne klimakammer, 2017. Kammerstørrelse 25 m², indledende temperatur på 20 ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 30 ± 3 % RF.
Mikrobiel reduktionshastighedstest udført hos Airmid Healthgroup Ltd. Testet i et 28,5 m³ testkammer forurenet med luftbåren influenza A (H1N1).
Forhindrer spredning af hvidt støv eller våde pletter: Uafhængigt tredjepartsforsøg til bestemmelse af aflejring af mineraler fra væskedråber på møbler i henhold til DIN 44973, IUTA e.V. Bestemmelse af mineralforekomster på møbler fra luftbårne væskedråber i en periode på 3 timer.
Sensor af professionel kvalitet: Sammenligning med Grim-sensor og med industriel infrarød sensor.
Reducerer bakterier: Testet af Shanghai Institute for Measurement and Testing Technology (SIMT) i 30 m3 kammer i henhold til GB21551.3-2010, (almindelig husstafylokok) 8032 som forsøgsbakterier
Beregnet i henhold til NRCC-54013-standarden med brug af cigaretrøg CADR-testet i henhold til GB/T18801-2015
Koncentrationen af luftbårne bakterier i et rum afhænger af mange faktorer som luftudskiftning, rumstørrelse og indretning.
Resultaterne er baseret på frigivelsen af bakterien Staphylococcus albus fra apparatet. Steriliseret vand tilsat bakterien blev brugt i vandtanke under testene. (Filtre – hvis tilgængelige – blev fjernet fra apparaterne).
Testet på filtermediet med NaCl-aerosol, klassificeret ved 3 nm i henhold til DIN71460-1 i 2017 af uafhængigt laboratorium.
Testet på filtermediet med effektiv enkeltgennemstrømning ved luftstrøm på 5,33 cm/sek. i 2017 af uafhængigt laboratorium.
Philips luftrensere har en højere pris for levering af ren luft og energieffektivitet med et NanoProtect HEPA-filter end med et HEPA H13-filter, testet til GB/T 18801.
Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af et uafhængigt laboratorium.