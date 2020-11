Bedre indendørs luftkvalitet året rundt

Med Philips Combi series 2000i kan du indånde en behageligere indendørsluft året rundt. Ved at kombinere luftrensning og luftfugtning hjælper den med at fjerne allergener, bakterier, vira og høje pollenniveauer om foråret og modvirker tør luft om vinteren. Den er velegnet til rum på op til 65 m2, giver feedback om luftkvaliteten i realtid og styres nemt via appen Air Matters. Se alle fordelene