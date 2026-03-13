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Luftrenser og luftfugter
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3000 Series 2-i-1 luftrenser og luftfugter
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AC3737/10
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Philips 2-i-1 luftrenser og -fugter: Effektiv og brugervenlig. Fungerer som luftfugter og luftrenser eller kun luftrenser med aftagelig vandtank. Renser grundigt store rum og eliminerer 99,97 % forurenende stoffer og 99,9 % formaldehyd.
Alle (2)
Der kommer ingen vanddamp/tåge ud af min Philips-luftfugter
Kan jeg rense filtrene og forfilteret på min Philips-luftrenser?
2-i-1 luftrenser og luftfugter 3000HEPA NanoProtect-filter
Originalt ekstra filterNanoCloud-fugtighedsfilter
Min Philips 2-i-1-luftrenser og -luftfugter har en svag luftstrøm
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