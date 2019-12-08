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Udgået

Bodygroom series 5000 BG5020/15 Showerproof body groomer

BG5021/16

4.2
| (632) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

632

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

08/12/2019

Norge

Norge

Bekræftet køber

Enkel og bruke

Effektiv og engkel. Kan brukes både våt og tørr. Jeg bruker den hver gang før dusjer.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Fordele

Når överallt. Bra batteritid

Ulemper

Inga än så länge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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