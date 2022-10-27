Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Til krop, ben og armhuler
Med skånsomme afrundede trimmere
Patenterede afrundede trimmerspidser glider forsigtigt gennem alle hårtyper for at forhindre rifter og snitsår. 80 % af vores forbrugere bekræfter, at de ikke oplever hudirritation og rødmen*.
Uanset om du planlægger en behandling af hele kroppen eller har brug for en tilretning, leverer vores shavere hurtige og nemme resultater. Systemet med 3 skær bevæger sig i begge retninger for at opnå en hurtig behandling. Med integrerede dobbeltsidede trimmere fortrimmer den også længere hår for hurtigere barbering.
Philips Body Shaver er designet til at være skånsom og behagelig på forskellige områder på kroppen.
4.4
ud af 5
866
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Solima
27/10/2022
Danmark
Del af kampagnen
Phillips lady shaver
Den er meget behagelig og nem at bruge. Er rigtig glad for den.⁹
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
Gordonsmakeup
25/10/2022
Danmark
Del af kampagnen
Absolut uundværlig!
Jeg var i starten en smule skeptisk ang hvor tæt en barbering den kunne lave, men jeg blev positivt overrasket! Jeg har brugt den både på fugtig og tør hud, uden problemer. Jeg får ikke knopper når jeg har brugt den og den er nem at rengøre. Jeg brugte også pedicure filen og den fungerer også perfekt. Så nu har jeg både glatte ben og fødder. Kan varmt anbefales !
Fordele
Glat barbering, uden knopper og nem at håndtere.
Ulemper
Ingen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
Isabella282
25/10/2022
Danmark
Del af kampagnen
Produktet har mange utrolig gode funktioner
Dette produkt var super nemt at bruge, jeg brugte det både i badet og udenfor badet. Jeg brugte det på mine ben, min bikinilinje og under mine arme. Det virkede alle steder uden problemer og uden indgroede hår. Produktet er prisen værd, og er nemt og hurtigt at bruge. Man modtager en masse dele til både at gøre shaveren ren, men også forskellige dele til vælge længden og hvilken kropsdel det er på.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
HUT Germany N=49, 2021