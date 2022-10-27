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  • Barbering på den nemme måde
  • Barbering på den nemme måde
  • Barbering på den nemme måde
  • Barbering på den nemme måde
  • Barbering på den nemme måde
  • Barbering på den nemme måde
  • Barbering på den nemme måde
  • Barbering på den nemme måde

6000 SeriesBody Shaver

BRL128/00

4.4
| (866) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Barbering på den nemme måde
Få en blid barbering med vores nye kropsshaver. Den beskytter huden mod rifter og snitsår og giver hurtige resultater – kan bruges når som helst og hvor som helst. Uanset om du har brug for en fuld kropsbarbering eller en hurtig tilretning.
Se alle fordele

Skånsom mod huden, selv på følsomme områder​

Barbering på den nemme måde

  • Til krop, ben og armhuler

  • Med skånsomme afrundede trimmere

Forhindrer rifter og snitsår

Forhindrer rifter og snitsår

Patenterede afrundede trimmerspidser glider forsigtigt gennem alle hårtyper for at forhindre rifter og snitsår. 80 % af vores forbrugere bekræfter, at de ikke oplever hudirritation og rødmen*.

Hurtige resultater med et system med 3 skær

Hurtige resultater med et system med 3 skær

Uanset om du planlægger en behandling af hele kroppen eller har brug for en tilretning, leverer vores shavere hurtige og nemme resultater. Systemet med 3 skær bevæger sig i begge retninger for at opnå en hurtig behandling. Med integrerede dobbeltsidede trimmere fortrimmer den også længere hår for hurtigere barbering.

Egnet til følsomme områder

Egnet til følsomme områder

Philips Body Shaver er designet til at være skånsom og behagelig på forskellige områder på kroppen.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

866

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

27/10/2022

Danmark

Danmark

Phillips lady shaver

Den er meget behagelig og nem at bruge. Er rigtig glad for den.⁹

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

25/10/2022

Danmark

Danmark

Absolut uundværlig!

Jeg var i starten en smule skeptisk ang hvor tæt en barbering den kunne lave, men jeg blev positivt overrasket! Jeg har brugt den både på fugtig og tør hud, uden problemer. Jeg får ikke knopper når jeg har brugt den og den er nem at rengøre. Jeg brugte også pedicure filen og den fungerer også perfekt. Så nu har jeg både glatte ben og fødder. Kan varmt anbefales !

Fordele

Glat barbering, uden knopper og nem at håndtere.

Ulemper

Ingen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

25/10/2022

Danmark

Danmark

Produktet har mange utrolig gode funktioner

Dette produkt var super nemt at bruge, jeg brugte det både i badet og udenfor badet. Jeg brugte det på mine ben, min bikinilinje og under mine arme. Det virkede alle steder uden problemer og uden indgroede hår. Produktet er prisen værd, og er nemt og hurtigt at bruge. Man modtager en masse dele til både at gøre shaveren ren, men også forskellige dele til vælge længden og hvilken kropsdel det er på.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.
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