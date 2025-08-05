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6000 Series Body Shaver
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BRL128/00
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EU-overensstemmelseserklæring
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Kan min Philips-ladyshaver bruges under bruseren eller i badet?
Hvordan rengør jeg min Philips-ladyshaver?
Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Hvordan fjerner og fastgør jeg skærhovedet på min Philips-ladyshaver?
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
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HQ87 USB-vægadapter
Min Philips-ladyshaver fungerer ikke
Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt
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