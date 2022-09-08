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CA6903/10
SM5471/10R1
SM5478/10R1
SM7480/00R1
EP5547/90
EP2336/40
EP3347/90
CA6903/00
Ingen afkalkning op til 5000 kopper*
Forlæng apparatets levetid
1 x AquaClean-filter
Når AquaClean-filteret aktiveres, deaktiveres afkalkningsalarmen automatisk. Masser af kaffe, uden besvær, af den fineste kvalitet. Først efter 8 filterskift genaktiverer maskinen afkalkningsprocesalarmen. Maskiner, der er udstyret med AquaClean, har et klistermærke på vandtanken.
Den langtidsholdbare funktion er hurtig at installere. Sæt blot AquaClean-filteret ned i vandtanken på den superautomatiske Saeco-espressomaskine, aktiver det via brugergrænsefladen, hvorefter du er klar til at nyde op til 5000 kopper ren kaffe uden afkalkning*.
AquaClean medvirker til at bevare kaffesmagen i længere tid og forhindrer, at maskinen stopper til takket være nyskabende funktioner som f.eks. ionbytningsteknologi, Philips’ originale vandgennemstrømning og filteret med mikroporer.
Anmeldelser
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.