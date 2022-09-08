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  • Ingen afkalkning op til 5000 kopper*
  • Ingen afkalkning op til 5000 kopper*
  • Ingen afkalkning op til 5000 kopper*
  • Ingen afkalkning op til 5000 kopper*

Tilbehør til vedligeholdelseKalk- og vandfilter

CA6903/10

Ingen afkalkning op til 5000 kopper*
Innovativt AquaClean-vandfilter reducerer dannelsen af kalkaflejringer. Du kan nyde frisk kaffe brygget på rent vand. Brug kun Philips AquaClean-vandfilteret for at sikre den maksimale levetid og sikkerhed for dine Philips- og Saeco-apparater.
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EP2336/40

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Series 3300
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EP3347/90

Du kan nyde op til 625* kopper med hvert filter!

Ingen afkalkning op til 5000 kopper*

  • CA6903/00

  • Ingen afkalkning op til 5000 kopper*

  • Forlæng apparatets levetid

  • 1 x AquaClean-filter

Aktivering af AquaClean deaktiverer afkalkningsalarmen

Aktivering af AquaClean deaktiverer afkalkningsalarmen

Når AquaClean-filteret aktiveres, deaktiveres afkalkningsalarmen automatisk. Masser af kaffe, uden besvær, af den fineste kvalitet. Først efter 8 filterskift genaktiverer maskinen afkalkningsprocesalarmen. Maskiner, der er udstyret med AquaClean, har et klistermærke på vandtanken.

Aktiver filteret problemfrit med Click&go-systemet

Aktiver filteret problemfrit med Click&go-systemet

Den langtidsholdbare funktion er hurtig at installere. Sæt blot AquaClean-filteret ned i vandtanken på den superautomatiske Saeco-espressomaskine, aktiver det via brugergrænsefladen, hvorefter du er klar til at nyde op til 5000 kopper ren kaffe uden afkalkning*.

Din maskine tilstoppes ikke, takket være det mikroporede filter

Din maskine tilstoppes ikke, takket være det mikroporede filter

AquaClean medvirker til at bevare kaffesmagen i længere tid og forhindrer, at maskinen stopper til takket være nyskabende funktioner som f.eks. ionbytningsteknologi, Philips’ originale vandgennemstrømning og filteret med mikroporer.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.