Aktiver filteret problemfrit med Click&go-systemet

Den langtidsholdbare funktion er hurtig at installere. Sæt blot AquaClean-filteret ned i vandtanken på den superautomatiske Saeco-espressomaskine, aktiver det via brugergrænsefladen, hvorefter du er klar til at nyde op til 5000 kopper ren kaffe uden afkalkning*.