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  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner

Series 2300Fuldautomatisk espressomaskine

EP2336/40

Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
Nyd 4 drikke i ét tryk - med perfekt crema, aroma og temperatur. LatteGo tilbereder automatisk silkeblødt mælkeskum til din mælkebaserede kaffe, er nem at sætte op og kan rengøres på så lidt som 10 sekunder*.
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LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde*

Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner

  • 4 drikke

  • LatteGo

  • Sort krom

Nyd 4 drinks i ét tryk

Nyd 4 drinks i ét tryk

Nyd 4 populære kaffeopskrifter: fra klassisk espresso og almindelig sort kaffe til cappuccino med den perfekte crema, aroma og temperatur. Der er også varmt vand til te.

LatteGo, det hurtigste mælkesystem: 2 dele, ingen slange

LatteGo, det hurtigste mælkesystem: 2 dele, ingen slange

LatteGo er det hurtigste mælkesystem med kun 2 dele, ingen slanger, og kan rengøres på 10 sekunder under vandhanen eller i opvaskemaskinen. Philips tilbyder ikke automatisk rengøring, da det kræver supplerende rengøring.

Op til 5000 kopper** uden afkalkning takket være Aquaclean

Op til 5000 kopper** uden afkalkning takket være Aquaclean

Når filteret skiftes efter anvisning fra maskinen, behøver du ikke at afkalke din maskine i op til 5000 kopper**, og du kan samtidig nyde rent og klart vand.

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland, der sammenligner globale førende fuldautomatiske one touch-espressomaskiner (kaffe + mælk) (2023).

  2. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.