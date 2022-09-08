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EP2336/40
4 drikke
LatteGo
Sort krom
Nyd 4 populære kaffeopskrifter: fra klassisk espresso og almindelig sort kaffe til cappuccino med den perfekte crema, aroma og temperatur. Der er også varmt vand til te.
LatteGo er det hurtigste mælkesystem med kun 2 dele, ingen slanger, og kan rengøres på 10 sekunder under vandhanen eller i opvaskemaskinen. Philips tilbyder ikke automatisk rengøring, da det kræver supplerende rengøring.
Når filteret skiftes efter anvisning fra maskinen, behøver du ikke at afkalke din maskine i op til 5000 kopper**, og du kan samtidig nyde rent og klart vand.
Anmeldelser
Baseret på forbrugertest i Tyskland, der sammenligner globale førende fuldautomatiske one touch-espressomaskiner (kaffe + mælk) (2023).
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.