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  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
  • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner

Series 3300Fuldautomatisk espressomaskine

EP3347/90

Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
Nyd 6 varme og forfriskende drinks i ét tryk, med perfekt crema, aroma og temperatur. LatteGo tilbereder automatisk silkeblødt mælkeskum til din mælkebaserede kaffe, er nem at sætte op og kan rengøres på så lidt som 10 sekunder*.
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LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde*

Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner

  • 6 drikke

  • LatteGo

  • Sort krom

Op til 5000 kopper** uden afkalkning takket være Aquaclean

Op til 5000 kopper** uden afkalkning takket være Aquaclean

Når filteret skiftes efter anvisning fra maskinen, behøver du ikke at afkalke din maskine i op til 5000 kopper**, og du kan samtidig nyde rent og klart vand.

40 % mere stille med SilentBrew, samme lækre kaffe

40 % mere stille med SilentBrew, samme lækre kaffe

Vores patenterede SilentBrew-teknologi reducerer maskinens lyde, så du kan nyde oplevelsen af at brygge aromatisk kaffe endnu mere. Ved hjælp af lydafskærmning og støjsvag formaling støjer vores maskiner 40 % mindre end tidligere modeller og leveres med en Quiet Mark-certificering. 

Silkeblødt skum med LatteGo til forskellige typer mælk

Silkeblødt skum med LatteGo til forskellige typer mælk

Takket være den kraftige cykloniske skummeteknologi tilbereder LatteGo automatisk silkeblødt mælkeskum til din kaffe med et enkelt tryk på en knap - selv med dine foretrukne plantebaserede mælkemuligheder.

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland, der sammenligner globale førende fuldautomatiske one touch-espressomaskiner (kaffe + mælk) (2023).

  2. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.