Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner

Nyd 6 varme og forfriskende drinks i ét tryk, med perfekt crema, aroma og temperatur. LatteGo tilbereder automatisk silkeblødt mælkeskum til din mælkebaserede kaffe, er nem at sætte op og kan rengøres på så lidt som 10 sekunder*.