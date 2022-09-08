Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
EP3347/90
6 drikke
LatteGo
Sort krom
Når filteret skiftes efter anvisning fra maskinen, behøver du ikke at afkalke din maskine i op til 5000 kopper**, og du kan samtidig nyde rent og klart vand.
Vores patenterede SilentBrew-teknologi reducerer maskinens lyde, så du kan nyde oplevelsen af at brygge aromatisk kaffe endnu mere. Ved hjælp af lydafskærmning og støjsvag formaling støjer vores maskiner 40 % mindre end tidligere modeller og leveres med en Quiet Mark-certificering.
Takket være den kraftige cykloniske skummeteknologi tilbereder LatteGo automatisk silkeblødt mælkeskum til din kaffe med et enkelt tryk på en knap - selv med dine foretrukne plantebaserede mælkemuligheder.
Anmeldelser
Baseret på forbrugertest i Tyskland, der sammenligner globale førende fuldautomatiske one touch-espressomaskiner (kaffe + mælk) (2023).
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.