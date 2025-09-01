BRL129/00
En tæt barbering. Selv på områder, der er svære at nå.
Vores bedste førsteklasses ladyshaver med fleksibelt hoved og LED-lys. Dermatologisk testet. Den er designet til at være skånsom og glider ubesværet langs dine kurver for en tæt barbering. Fordi du fortjener en oplevelse, der er alt andet end almindelig.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Ledningsfri shaver, våd og tør
System med 3 knive med fleksibelt hoved giver en skånsom, ren barbering - forhindrer rifter og snitsår. Består af dobbeltsidede trimmerspidser, der fortrimmer alt hår. Skærfolie med diamantformede åbninger er designet til at barbere fortrimmet hår på én gang.
Vi præsenterer vores første Philips-ladyshaver med et fleksibelt skærhoved, der er designet til dine former.*** Det fleksible hoved glider ubesværet langs dine kurver og giver en tæt og præcis barbering. Svært tilgængelige steder? Det er ikke noget problem. Den følger kroppens konturer, og en LED-lampe hjælper med at få øje på alle hår. Tilpas din barbering med de to hastighedsindstillinger for at få mere kontrol over hastigheden og intensiteten af hårfjerningen.
Fordi din hud fortjener spotlight-behandling. Ny ladyshaver med indbygget LED-lampe fanger hvert eneste hår.
Sig farvel til barberingsforbrændinger og rødmen - 80 % af kvinderne oplevede glat, irritationsfri hud efter brug.** Dermatologisk testet på følsom hud.
Passer perfekt ind i din rutine - uanset om du er i brusebadet eller på farten. Våd eller tør, valget er dit.
Bygget til den måde, hår vokser på. Barber begge veje: Opad. Nedad. Udført. Ingen ledning holder dig tilbage - nå uden besvær alle steder, fra armhuler, til ben og tæer. Hold strøm i op til 100 minutter på én opladning. Ingen afbrydelser.
Hvor teknologien møder pleje - for hud, der føles lige så god, som den ser ud. Designet til blidhed, skræddersyet til pleje - fordi du fortjener en oplevelse, der er mere end almindelig.
Plastdele fremstillet af >55 % genbrugsplast, papirbaseret emballage og ingen adapter i æsken. Et engangskøb, der holder i mange år.**** En skærfolie, et helt års problemfri barbering.
