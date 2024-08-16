ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Go to promotion

NYHED Den næste generation af DiamondClean

Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder

Udforsk nu

  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje
  • Smartteknologi til sund mundpleje

Philips Sonicare ExpertClean 7300Sonisk elektrisk tandbørste med app

HX9641/01

HX960U

4.3
| (519) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Smartteknologi til sund mundpleje
Philips Sonicare ExpertClean fungerer som dine patienters personlige børstevejledning ved hjælp af intelligent sensorteknologi og statusrapporter, der sporer vaner og giver feedback for at forbedre deres børsteteknik og daglige mundpleje.
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

En total rengøring til dine patienters behov.

Smartteknologi til sund mundpleje

  • Nem tilsluttet tandbørstning

  • Indbygget tryksensor

  • Smart børstehovedsgenkendelse

  • 3 indstillinger, 3 intensiteter

Øget overfladekontakt for at eliminere plak

Øget overfladekontakt for at eliminere plak

Med C3 Premium Plaque Control-børstehovedet får du vores bedste dybderens. Med bløde, fleksible sider følger børstehårene konturen af hver eneste tands overflade, hvilket giver 4 gange bedre overfladekontakt** og fjerner op til 10 gange mere plak fra områder, der er svære at nå*.

Bedre tandkødshygiejne for optimering af den generelle sundhed

Bedre tandkødshygiejne for optimering af den generelle sundhed

Klik G3 Premium Gum Care-børstehovedet forbedrer patientens tandkødshygiejne. Dets mindre størrelse og børstehårene, der er målrettet tandkødsranden, giver en skånsom og alligevel effektiv rensning langs tandkødsranden, hvor tandkødssygdommene starter. Det er klinisk dokumenteret, at det giver op til 100 % mindre tandkødsbetændelse* og op til 7 gange sundere tandkød på blot to uger.*

Vejleder patienter til bedre vaner ved mundhygiejne

Vejleder patienter til bedre vaner ved mundhygiejne

Sensorer sporer og måler patienters børsteadfærd, mens Philips Sonicare ExpertClean-børstehåndtaget giver øjeblikkelig feedback. Sonicare-appen lagrer og analyserer disse vaner over tid og genererer en statusrapport for at fremme bedre børsteteknik.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

519

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

16/08/2024

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Perfekt

Super,Reinigungsleistung,der Akku hält sehr lange. Rundum perfekt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

24/07/2024

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Spürbarer Unterschied

Wir benutzen sicher seit 20 Jahren Philips Sonicare. Bis lang habe ich immer auf die 5000er Modelle zurückgegriffen, da sie bezüglich Bürstenkopfbewegung alle die gleiche Geschwindigkeit haben. Aber wie auch immer Philips das macht, due Expert Clean putzt besser. Abends nutze ich den Clean+ Modus und die Zähne sind spürbar sauberer. Vielleicht gönne ich mir das nächste Mal doch noch die Diamond Clean 😊. Die App nutze ich nicht, beim Zähneputzen brauche ich kein Handy 😉

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

09/06/2024

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Preis Leistungsverhältnis stimmen

Verbessert die Mundhygiene und ist einfach in der Bedienung! Bin sehr zufrieden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. mere end blot en almindelig tandbørste

  2. sammenlignet med DiamondClean

  3. baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i standardtilstand

  4. i en undersøgelse af manuelle tandbørstebrugere