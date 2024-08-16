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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
HX9641/01
HX960U
Nem tilsluttet tandbørstning
Indbygget tryksensor
Smart børstehovedsgenkendelse
3 indstillinger, 3 intensiteter
Med C3 Premium Plaque Control-børstehovedet får du vores bedste dybderens. Med bløde, fleksible sider følger børstehårene konturen af hver eneste tands overflade, hvilket giver 4 gange bedre overfladekontakt** og fjerner op til 10 gange mere plak fra områder, der er svære at nå*.
Klik G3 Premium Gum Care-børstehovedet forbedrer patientens tandkødshygiejne. Dets mindre størrelse og børstehårene, der er målrettet tandkødsranden, giver en skånsom og alligevel effektiv rensning langs tandkødsranden, hvor tandkødssygdommene starter. Det er klinisk dokumenteret, at det giver op til 100 % mindre tandkødsbetændelse* og op til 7 gange sundere tandkød på blot to uger.*
Sensorer sporer og måler patienters børsteadfærd, mens Philips Sonicare ExpertClean-børstehåndtaget giver øjeblikkelig feedback. Sonicare-appen lagrer og analyserer disse vaner over tid og genererer en statusrapport for at fremme bedre børsteteknik.
4.3
ud af 5
519
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
2024Zahnfee
16/08/2024
Deutschland
Bekræftet køber
Perfekt
Super,Reinigungsleistung,der Akku hält sehr lange. Rundum perfekt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Claudia456
24/07/2024
Deutschland
Bekræftet køber
Spürbarer Unterschied
Wir benutzen sicher seit 20 Jahren Philips Sonicare. Bis lang habe ich immer auf die 5000er Modelle zurückgegriffen, da sie bezüglich Bürstenkopfbewegung alle die gleiche Geschwindigkeit haben. Aber wie auch immer Philips das macht, due Expert Clean putzt besser. Abends nutze ich den Clean+ Modus und die Zähne sind spürbar sauberer. Vielleicht gönne ich mir das nächste Mal doch noch die Diamond Clean 😊. Die App nutze ich nicht, beim Zähneputzen brauche ich kein Handy 😉
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Gramlin
09/06/2024
Deutschland
Bekræftet køber
Preis Leistungsverhältnis stimmen
Verbessert die Mundhygiene und ist einfach in der Bedienung! Bin sehr zufrieden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
mere end blot en almindelig tandbørste
sammenlignet med DiamondClean
baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i standardtilstand
i en undersøgelse af manuelle tandbørstebrugere