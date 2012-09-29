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  • Espresso og Cappuccino med ét enkelt tryk
  • Espresso og Cappuccino med ét enkelt tryk

Udgået

Philips Saeco InteliaFuldautomatisk espressomaskine

HD8753/81

4.2

| (204) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt

Espresso og Cappuccino med ét enkelt tryk

Kun den fuldautomatisk espressomaskine, Saeco Intelia, leverer den perfekte espressooplevelse, nem at bruge, nem at tilpasse, nem at rengøre. Lav perfekt cappuccino eller espresso med blot ét tryk på en knap.

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Med Saecos nyeste Latte Perfetto-teknologi

Espresso og Cappuccino med ét enkelt tryk

  • Integreret mælkekande og skummer

  • Sølvfarvet

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.

Kaffe med det samme takket være den hurtige vandkoger

Kaffe med det samme takket være den hurtige vandkoger

Saeco-teknologien til hurtig opvarmning af vand sikrer, at maskinen altid er klar. Nu behøver du ikke vente mellem hver kop, men kan tilberede den ene kop efter den anden.

Perfekt mælkeskum takket være mælkekanden med dobbelt kammer

Perfekt mælkeskum takket være mælkekanden med dobbelt kammer

Nyd dine mælkespecialiteter fuldautomatisk med patenteret mælkekande med dobbeltkammerteknologi. Du skal blot hælde mælk i kanden, sætte den ind i maskinen og vælge din kaffedrik. Med dobbeltkammerteknologien kan du altid nyde professionelle kaffedrikke med kraftigt, langvarigt mælkeskum ved den ideelle temperatur fra en stænkfri strøm af mælk.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

204

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

29/09/2012

Danmark

Danmark

En super maskine der laver en skøn espresso

En super god maskine der laver en skøn espresso! Mælkefunktionen virker rigtigt fint og man kan indstille stort set alt på maskinen, så man får det lige som man kan lide det. Den er hurtig og den larmer langt mindre end jeg havde frygtet. Alt i alt er jeg ovenud tilfreds med mit køb!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine

26/09/2012

Danmark

Danmark

Rigtig god kaffe og bruger venlig

Har haft en del espressomaskiner, men må indrømme at denne Intelia slår dem alle ! Den er forholdsvis støjsvag, den laver en rigtig god espresso, og man skal bare trykke på 1 knap, så har man en latte med skum. Det eneste minus ved maskinen er at man ikke kan variere hvormeget mælkeskum man vil have, men det er ikke værere end at man kan fjerne lidt af skummet hvis man synes det bliver for meget.

Denne anmeldelse blev foretaget for Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine

Denne anmeldelse blev foretaget for Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine

13/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Superm

If you are looking for a great coffee/cappuccino maker look no further that this machine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Intelia Super-automatic espresso machine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Intelia Super-automatic espresso machine

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