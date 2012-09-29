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Udgået
Espresso og Cappuccino med ét enkelt tryk
Kun den fuldautomatisk espressomaskine, Saeco Intelia, leverer den perfekte espressooplevelse, nem at bruge, nem at tilpasse, nem at rengøre. Lav perfekt cappuccino eller espresso med blot ét tryk på en knap.
Integreret mælkekande og skummer
Sølvfarvet
Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.
Saeco-teknologien til hurtig opvarmning af vand sikrer, at maskinen altid er klar. Nu behøver du ikke vente mellem hver kop, men kan tilberede den ene kop efter den anden.
Nyd dine mælkespecialiteter fuldautomatisk med patenteret mælkekande med dobbeltkammerteknologi. Du skal blot hælde mælk i kanden, sætte den ind i maskinen og vælge din kaffedrik. Med dobbeltkammerteknologien kan du altid nyde professionelle kaffedrikke med kraftigt, langvarigt mælkeskum ved den ideelle temperatur fra en stænkfri strøm af mælk.
4.2
ud af 5
204
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Phelle
29/09/2012
Danmark
En super maskine der laver en skøn espresso
En super god maskine der laver en skøn espresso! Mælkefunktionen virker rigtigt fint og man kan indstille stort set alt på maskinen, så man får det lige som man kan lide det. Den er hurtig og den larmer langt mindre end jeg havde frygtet. Alt i alt er jeg ovenud tilfreds med mit køb!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine
Coffeefreak27
26/09/2012
Danmark
Rigtig god kaffe og bruger venlig
Har haft en del espressomaskiner, men må indrømme at denne Intelia slår dem alle ! Den er forholdsvis støjsvag, den laver en rigtig god espresso, og man skal bare trykke på 1 knap, så har man en latte med skum. Det eneste minus ved maskinen er at man ikke kan variere hvormeget mælkeskum man vil have, men det er ikke værere end at man kan fjerne lidt af skummet hvis man synes det bliver for meget.
Denne anmeldelse blev foretaget for Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine
Denne anmeldelse blev foretaget for Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine
ardchoille
13/04/2014
United Kingdom
Superm
If you are looking for a great coffee/cappuccino maker look no further that this machine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Intelia Super-automatic espresso machine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Intelia Super-automatic espresso machine