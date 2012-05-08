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  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
  • Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme

Udgået

Philips Saeco SyntiaFuldautomatisk espressomaskine

HD8837/01

4

| (126) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme

den perfekte forening af kompakthed, ydeevne, design og kvalitetsmaterialer

Se alle fordele

kompakt og elegant bønne-til-kop-system

Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme

  • Klassisk mælkeskummer

  • Rustfrit stål

Banebrydende design i rustfrit stål

Banebrydende design i rustfrit stål

Saeco-espressomaskinens banebrydende design toppes med en finish i rustfrit stål. Det rustfri stål giver et kvalitetslook og vil tage sig godt ud overalt i køkkenet. Desuden sikrer det en lang produktlevetid.

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.

Kaffe med det samme takket være den hurtige vandkoger

Kaffe med det samme takket være den hurtige vandkoger

Saeco-teknologien til hurtig opvarmning af vand sikrer, at maskinen altid er klar. Nu behøver du ikke vente mellem hver kop, men kan tilberede den ene kop efter den anden.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.0

ud af 5

126

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit sehr schönem Design

Wir hatten schon vorher eine Saeco-Maschine, diese Syntia übertrifft diese aber bei weitem. Sieht sehr gut aus, lässt sich gut bedienen, und macht einen wunderbahren Kaffee, noch besser ist der Espresso. Wir können nur eine Empfehlung aussprechen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Kaffeevollautomat

24/01/2021

Italia

Italia

Il prodotto è molto affidabile

La uso in ufficio da diversi anni, dai 20 ai 30 caffè al giorno, quindi anche tanti per il tipo di macchina, ho rispettato le indicazioni di manutenzione alla lettera , adopero il filtro indicato nonostante abbiamo un dispositivo elettronico anticalcare applicato al ns impianto idrico, utilizzo un caffè di alta qualità, continua a funzionare benissimo producendo un caffè superiore rispetto alle macchine a noleggio industriali

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica

23/10/2016

Italia

Italia

Eccellente

Ho acquistato Xintia Saeco cinque anni fa circa ed è sempre andata benissimo, comincia ora a fare qualche capriccio .. . .. mai revisione , solo decalcificata al bisogno . Io la lascio sempre accesa e fa circa 15 caffè in un giorno... caffè cremoso e buonissimo Grazie Saeco ...grande Xintia ...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.