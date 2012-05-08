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Udgået
Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme
den perfekte forening af kompakthed, ydeevne, design og kvalitetsmaterialer
Klassisk mælkeskummer
Rustfrit stål
Saeco-espressomaskinens banebrydende design toppes med en finish i rustfrit stål. Det rustfri stål giver et kvalitetslook og vil tage sig godt ud overalt i køkkenet. Desuden sikrer det en lang produktlevetid.
Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.
Saeco-teknologien til hurtig opvarmning af vand sikrer, at maskinen altid er klar. Nu behøver du ikke vente mellem hver kop, men kan tilberede den ene kop efter den anden.
4.0
ud af 5
126
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Randyman
08/05/2012
Deutschland
Tolles Gerät mit sehr schönem Design
Wir hatten schon vorher eine Saeco-Maschine, diese Syntia übertrifft diese aber bei weitem. Sieht sehr gut aus, lässt sich gut bedienen, und macht einen wunderbahren Kaffee, noch besser ist der Espresso. Wir können nur eine Empfehlung aussprechen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Kaffeevollautomat
Osmg
24/01/2021
Italia
Il prodotto è molto affidabile
La uso in ufficio da diversi anni, dai 20 ai 30 caffè al giorno, quindi anche tanti per il tipo di macchina, ho rispettato le indicazioni di manutenzione alla lettera , adopero il filtro indicato nonostante abbiamo un dispositivo elettronico anticalcare applicato al ns impianto idrico, utilizzo un caffè di alta qualità, continua a funzionare benissimo producendo un caffè superiore rispetto alle macchine a noleggio industriali
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica
Adele
23/10/2016
Italia
Eccellente
Ho acquistato Xintia Saeco cinque anni fa circa ed è sempre andata benissimo, comincia ora a fare qualche capriccio .. . .. mai revisione , solo decalcificata al bisogno . Io la lascio sempre accesa e fa circa 15 caffè in un giorno... caffè cremoso e buonissimo Grazie Saeco ...grande Xintia ...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica