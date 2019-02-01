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Udgået
HD8857/01
Perfekt, varm og ren.
Kun med Saeco Exprelia EVO-espressomaskinen får du den ultimative mælkeoplevelse med den nye H2 Technology-mælkekande og komplet brugertilpasning fra bønne til kop
Brygger 7 kaffevarianter
Integreret mælkekande og skummer
Rustfrit stål
5-trins, justerbar møllekværn
Saeco-espressomaskinens banebrydende design toppes med en finish i rustfrit stål. Det rustfri stål giver et kvalitetslook og vil tage sig godt ud overalt i køkkenet. Desuden sikrer det en lang produktlevetid.
Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.
Nyd dine mælkespecialiteter fuldautomatisk med patenteret mælkekande med dobbeltkammerteknologi. Du skal blot hælde mælk i kanden, sætte den ind i maskinen og vælge din kaffedrik. Med dobbeltkammerteknologien kan du altid nyde professionelle kaffedrikke med kraftigt, langvarigt mælkeskum ved den ideelle temperatur fra en stænkfri strøm af mælk.
3.9
ud af 5
36
Anmeldelser
Mango1966
01/02/2019
Deutschland
Saeco Exprelia Evo Kaffeevollautomat HD8857/01
Einfach ein toller Kaffeevollautomat,leicht zu bedienen und macht klasse Kaffee
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat
cawa747
09/01/2017
Deutschland
tolles Gerät!
Die Maschine ist: -Leicht zu bedienen -einfach zureinigen -tolles Design -Milch-Karaffe problemlos zu reinigen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat
Fidibus
06/09/2016
Deutschland
Dieses Produkt hat meine Erwartungen erfüllt.
Nach zweijährigen Einsatz (5500 Kaffee) sind wir von dem Gerät immer noch voll überzeugt. Die Bedienung ist logisch aufgebaut. Die Qualität vom Kaffee ist besser als in den meisten Kaffees. Die Konsistenz des Milchschaums ist überzeugend. Für den gesamten Einsatzbereich haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt. Lediglich der Zusammenbau des Milchbehälters und dessen Reinigung erfordern Geduld.
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat