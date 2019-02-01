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  • Perfekt, varm og ren.
  • Perfekt, varm og ren.
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  • Perfekt, varm og ren.
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  • Perfekt, varm og ren.
  • Perfekt, varm og ren.
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Udgået

Saeco Exprelia EvoFuldautomatisk espressomaskine

HD8857/01

3.9

| (36) Anmeldelser

Perfekt, varm og ren.

Kun med Saeco Exprelia EVO-espressomaskinen får du den ultimative mælkeoplevelse med den nye H2 Technology-mælkekande og komplet brugertilpasning fra bønne til kop

Se alle fordele

Det er en mælkeskummeoplevelse af høj kvalitet

Perfekt, varm og ren.

  • Brygger 7 kaffevarianter

  • Integreret mælkekande og skummer

  • Rustfrit stål

  • 5-trins, justerbar møllekværn

Banebrydende design i rustfrit stål

Banebrydende design i rustfrit stål

Saeco-espressomaskinens banebrydende design toppes med en finish i rustfrit stål. Det rustfri stål giver et kvalitetslook og vil tage sig godt ud overalt i køkkenet. Desuden sikrer det en lang produktlevetid.

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.

Perfekt mælkeskum takket være mælkekanden med dobbelt kammer

Perfekt mælkeskum takket være mælkekanden med dobbelt kammer

Nyd dine mælkespecialiteter fuldautomatisk med patenteret mælkekande med dobbeltkammerteknologi. Du skal blot hælde mælk i kanden, sætte den ind i maskinen og vælge din kaffedrik. Med dobbeltkammerteknologien kan du altid nyde professionelle kaffedrikke med kraftigt, langvarigt mælkeskum ved den ideelle temperatur fra en stænkfri strøm af mælk.

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

36

Anmeldelser

01/02/2019

Deutschland

Deutschland

Saeco Exprelia Evo Kaffeevollautomat HD8857/01

Einfach ein toller Kaffeevollautomat,leicht zu bedienen und macht klasse Kaffee

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

09/01/2017

Deutschland

Deutschland

tolles Gerät!

Die Maschine ist: -Leicht zu bedienen -einfach zureinigen -tolles Design -Milch-Karaffe problemlos zu reinigen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

06/09/2016

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat meine Erwartungen erfüllt.

Nach zweijährigen Einsatz (5500 Kaffee) sind wir von dem Gerät immer noch voll überzeugt. Die Bedienung ist logisch aufgebaut. Die Qualität vom Kaffee ist besser als in den meisten Kaffees. Die Konsistenz des Milchschaums ist überzeugend. Für den gesamten Einsatzbereich haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt. Lediglich der Zusammenbau des Milchbehälters und dessen Reinigung erfordern Geduld.

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

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