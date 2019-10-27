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  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
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  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten
  • Glat hud på farten

Pentrimmer til tilretninger

HP6393/00

4.2
| (133) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Glat hud på farten
Bevar blødheden. Når som helst, hvor som helst. Den nye trimmer fra Philips, du kan bruge på farten, er et diskret skønhedsredskab, der gør det nemt og hurtigt at fjerne selv de fineste krops- og ansigtshår, når du er på farten. Der medfølger en rengøringsbørste, som sikrer ekstra hygiejne.
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Kompatible produkter
Satinelle Essential

Satinelle Essential
Kompakt epilator med ledning

BRE224/00

Satinelle Essential

Satinelle Essential
Kompakt epilator med ledning

BRE285/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Våd og tør epilator

BRE721/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Våd og tør epilator

BRE735/00

Satinelle Essential

Satinelle Essential
Kompakt epilator med ledning

BRP506/00

Satinelle Essential

Satinelle Essential
Kompakt epilator med ledning

BRP529/00

Satinelle Essential

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Kompakt epilator med ledning

BRP531/00

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SatinShave Essential
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HP6341/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Våd og tør epilator

BRE715/01

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Våd og tør epilator

BRE735/01

Trimmer til ansigt og krop til hurtige tilretninger

Glat hud på farten

  • Krop, ansigt

26 mm trimmerhoved til nem fjernelse af kropsbehåring

26 mm trimmerhoved til nem fjernelse af kropsbehåring

Trimmerhovedet på kropstilbehøret er ideelt til hurtige tilretninger, når du er på farten. 26 mm trimmerhovedet sikrer nem og hurtig anvendelse på små områder af kroppen (f.eks. tæer, knæ).

8 mm trimmerhovedet til nem fjernelse af ansigtshår

8 mm trimmerhovedet til nem fjernelse af ansigtshår

Trimmerhovedet til ansigtstilbehøret er fantastisk til hurtige tilretninger, når du er på farten. 8 mm trimmerhovedet sikrer nem og hurtig anvendelse i ansigtsområderne.

2 og 4 mm øjenbrynskammen giver ensartet hårlængde

2 og 4 mm øjenbrynskammen giver ensartet hårlængde

Med to længdemuligheder, 2 mm og 4 mm, til trimning af håret, så det får den præcise længde, du ønsker. Du skal blot sætte kammen på trimmerhovedet for at opnå et præcist og ensartet resultat.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

133

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

27/10/2019

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super

Kan kun anbefales, jeg har haft og brugt “forgængeren” i 2-3 år

Fordele

Lille apparat, der fungerer

Ulemper

Intet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger

14/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Love it

Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.

Fordele

Compact

Ulemper

A little loud

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP6388/00 Touch-up pen trimmer

06/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great device

This product is fantastic, really small so easy to carry around. Very light and packs out a lot of power, I’ve used this to tame my eyebrows, the shave is really close and removes hair with ease, the instructions are easy to follow and carry out. Really easy to handle and the grip holds well. I’ve found that it’s really easy to clean after use. The trimmer also uses batteries so no need to charge up

Fordele

Compact, easy to use, great results

Ulemper

Battery operated rather than charge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP6388/00 Touch-up pen trimmer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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