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BRE224/00
BRE285/00
BRE721/00
BRE735/00
BRP506/00
BRP529/00
BRP531/00
HP6341/00
BRE715/01
BRE735/01
Krop, ansigt
Trimmerhovedet på kropstilbehøret er ideelt til hurtige tilretninger, når du er på farten. 26 mm trimmerhovedet sikrer nem og hurtig anvendelse på små områder af kroppen (f.eks. tæer, knæ).
Trimmerhovedet til ansigtstilbehøret er fantastisk til hurtige tilretninger, når du er på farten. 8 mm trimmerhovedet sikrer nem og hurtig anvendelse i ansigtsområderne.
Med to længdemuligheder, 2 mm og 4 mm, til trimning af håret, så det får den præcise længde, du ønsker. Du skal blot sætte kammen på trimmerhovedet for at opnå et præcist og ensartet resultat.
4.2
ud af 5
133
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Mormor
27/10/2019
Danmark
Bekræftet køber
Super
Kan kun anbefales, jeg har haft og brugt “forgængeren” i 2-3 år
Fordele
Lille apparat, der fungerer
Ulemper
Intet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger
Bev167890
14/09/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Love it
Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.
Fordele
Compact
Ulemper
A little loud
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP6388/00 Touch-up pen trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP6388/00 Touch-up pen trimmer
Rtrewin
06/09/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Great device
This product is fantastic, really small so easy to carry around. Very light and packs out a lot of power, I’ve used this to tame my eyebrows, the shave is really close and removes hair with ease, the instructions are easy to follow and carry out. Really easy to handle and the grip holds well. I’ve found that it’s really easy to clean after use. The trimmer also uses batteries so no need to charge up
Fordele
Compact, easy to use, great results
Ulemper
Battery operated rather than charge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP6388/00 Touch-up pen trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP6388/00 Touch-up pen trimmer