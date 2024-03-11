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Avance Collection Pastamaskine
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HR2375/05
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User Manual Philips Avance Collection Pasta maker
Alle (5)
Kan jeg tørre og opbevare pasta, der er lavet med min Philips Pasta Maker?
Kan jeg lave flere portioner frisk pasta med min Philips Pasta Maker?
Hvordan laver jeg glutenfri pasta med min Philips Pasta Maker?
Sådan ser perfekt dejkonsistens ud med Philips Pasta Maker
Hvordan rengør jeg Philips Pasta Maker?
Avance CollectionPastamaskine
Avance CollectionSkiveholder
Avance CollectionLåg til blandekammer
7000 SeriesHulskive til tagliatelle
7000 SeriesHulskive til fettuccine
7000 SeriesHulskive til spaghetti 1,6 mm
7000 SeriesHulskive til lasagne/wonton 0,8 mm
7000 SeriesRensebørste
7000 SeriesKop til vand/mel
7000 Series3 mm hulskive til tyk spaghetti
7000 Series2 mm hulskive til spaghetti/ramen
7000 SeriesHulskive til pappadelle
7000 SeriesSpaghetti-hulskive
7000 SeriesHulskive til penne
Avance CollectionBlandekammer
7000 SeriesBlandekrog
Avance CollectionFrontpanel inkl. knapper
Avance CollectionSkiveopbevaring
7000 SeriesRengøringsværktøj til hulskive til englehårspasta
7000 SeriesPastakniv
7000 SeriesKop til vand
Avance CollectionTilbehørskit til pasta- og nudelmaskine
Avance CollectionTilbehør til pastamaskine
Min Philips Pasta Maker lækker vand
Der kommer ikke nok/ingen pasta ud af min Philips Pasta Maker
Frontpanelet på min Philips Pasta Maker bevæger sig
Min Philips Pasta Maker virker ikke/er holdt op med at fungere
Min Philips pastamaskine viser en fejlkode. Hvad skal jeg gøre?
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