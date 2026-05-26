Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Bodygroomere
Alle serier
Head Shaver Pro 5000 Series Essential-shaver med ComfortCut-skær
Support
HS5980/15
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)
Brugervejledning
Alle (7)
Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Ny
Head Shaver Pro SeriesHolder til skær
Beskyttelseshætte
Head Shaver Pro 5000 SeriesBeslag
HS740 Blade RefillUdskiftning af elektriske skærhoveder
USB-kabel
HQ87 USB-vægadapter
ShaversRensebørste
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Min Philips-shaver lækker vand
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt
Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt
Service og udskiftning
Få dit defekte produkt serviceret eller udskiftet
Garanti
Vores produktgarantipolitikker
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig