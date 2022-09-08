ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Go to promotion

NYHED Den næste generation af DiamondClean

Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder

Udforsk nu

  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
  • Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder

Ny

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Oral Irrigator

HX3333/24

Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder
Gør nemt flossing til en del af den daglige rutine med Philips Sonicare Compact Flosser 1000. På 60 sekunder fjerner den op til 99,9 % af plak* mellem tænderne og langs tandkødsranden. Det sammenfoldelige design gør den perfekt til brug på farten.
Se alle fordele

Fjerner op til 99,9 % af plakken fra de behandlede områder*

Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder

  • Kompakt og bærbart design

  • Fjerner skånsomt op til 99,9 % af plak fra de behandlede områder*

  • Op til 100 % sundere tandkød end tandtråd**

  • 3 rengøringsindstillinger

  • Batteritid på 21 dage***

Skånsom og effektiv fjernelse af plak

Skånsom og effektiv fjernelse af plak

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 er skånsom, effektiv og klar til at tage med overalt. Flosseren fjerner op til 99,9 % af plak mellem tænderne og langs tandkødet på blot 60 sekunder*.

Op til 100 % sundere tandkød i forhold til tandtråd**

Op til 100 % sundere tandkød i forhold til tandtråd**

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 er op til 100 % mere effektiv end tandtråd til forbedring af tandkødets sundhed på blot 4 uger**.

Kompakt og bærbart design

Kompakt og bærbart design

Flosseren er kompakt og skabt til at følge med dig. Den sammenfoldelige vandtank på 200 ml kan skubbes over håndtaget, når den er tom, hvilket gør den nem at opbevare derhjemme eller pakke i en taske, når du er på farten.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. I en klinisk undersøgelse, de faktiske resultater kan variere

  2. efter 4 uger i forhold til tandtråd, med standardmundstykke

  3. baseret på 1 flossing-session pr. dag, der varer 1 minut