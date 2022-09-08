Det er nemt at rense, på blot 60 sekunder

Gør nemt flossing til en del af den daglige rutine med Philips Sonicare Compact Flosser 1000. På 60 sekunder fjerner den op til 99,9 % af plak* mellem tænderne og langs tandkødsranden. Det sammenfoldelige design gør den perfekt til brug på farten.