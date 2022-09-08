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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Ny
HX3333/24
Kompakt og bærbart design
Fjerner skånsomt op til 99,9 % af plak fra de behandlede områder*
Op til 100 % sundere tandkød end tandtråd**
3 rengøringsindstillinger
Batteritid på 21 dage***
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 er skånsom, effektiv og klar til at tage med overalt. Flosseren fjerner op til 99,9 % af plak mellem tænderne og langs tandkødet på blot 60 sekunder*.
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 er op til 100 % mere effektiv end tandtråd til forbedring af tandkødets sundhed på blot 4 uger**.
Flosseren er kompakt og skabt til at følge med dig. Den sammenfoldelige vandtank på 200 ml kan skubbes over håndtaget, når den er tom, hvilket gør den nem at opbevare derhjemme eller pakke i en taske, når du er på farten.
Anmeldelser
I en klinisk undersøgelse, de faktiske resultater kan variere
efter 4 uger i forhold til tandtråd, med standardmundstykke
baseret på 1 flossing-session pr. dag, der varer 1 minut