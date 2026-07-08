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Power Flosser
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Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Oral Irrigator
Ny
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HX3333/24
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Hvad er forskellen mellem dyserne på den trådløse Power Flosser?
Compact Flosser 1000USB-A-opladningskabel
Philips SonicareUSB-A-opladningskabel
Philips SonicareUSB-A strømadapter
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