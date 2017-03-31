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  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd

Udgået

Philips Sonicare For KidsSonisk eltandbørste

HX6311/02

4.4
| (209) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørste HX6311/02 passer til smil i voksealderen
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Elektrisk tandbørste til børn

Opmuntrer til sund børstning på egen hånd

  • 2 indstillinger

  • 2 børstehoveder

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Det gummibelagte børstehoved er designet til at beskytte børns tænder

Det gummibelagte børstehoved er designet til at beskytte børns tænder

Det gummibelagte børstehoved er designet til at beskytte børns tænder

KidTimer hjælper med at forlænge børstetiden

KidTimer hjælper med at forlænge børstetiden

Forøger langsomt børstetiden over 90 dage indtil tandlægernes anbefalede tid på 2 minutter

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

209

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

31/03/2017

Sverige

Sverige

Superbra mina barn älskar den!

Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste

  2. baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i standardtilstand