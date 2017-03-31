Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
2 indstillinger
2 børstehoveder
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.
Det gummibelagte børstehoved er designet til at beskytte børns tænder
Forøger langsomt børstetiden over 90 dage indtil tandlægernes anbefalede tid på 2 minutter
4.4
ud af 5
209
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Morrzor
31/03/2017
Sverige
Superbra mina barn älskar den!
Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Giotto
08/12/2010
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste
baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i standardtilstand