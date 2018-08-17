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Udgået
Denne elektriske Philips Sonicare-tandbørste har to børstehovedstørrelser, der er specielt designet til at rengøre forsigtigt og beskytte tænderne på vigtige udviklingsstadier
Robust design, der lader børn opbevare tandbørsten i stående position samt påføre tandpasta, mens tandbørsten ligger ned.
Ergonomisk designet til at lade forældre og børn børste sammen eller hver for sig
4.2
ud af 5
17
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Pikul
17/08/2018
United Kingdom
Bekræftet køber
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
kc75
17/08/2018
United Kingdom
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Schmelzi
12/01/2018
Deutschland
Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel
Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste