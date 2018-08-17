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  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
  • Opmuntrer til sund børstning på egen hånd

Udgået

Philips Sonicare For KidsGenopladelig sonisk tandbørste

HX6381/02

4.2
| (17) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Opmuntrer til sund børstning på egen hånd
En børste, der passer til voksende smil
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Opmuntrer til sund børstning på egen hånd

Alderssvarende børstehoveder, der beskytter børns tænder

Alderssvarende børstehoveder, der beskytter børns tænder

Denne elektriske Philips Sonicare-tandbørste har to børstehovedstørrelser, der er specielt designet til at rengøre forsigtigt og beskytte tænderne på vigtige udviklingsstadier

Formen gør, at den ikke ruller

Formen gør, at den ikke ruller

Robust design, der lader børn opbevare tandbørsten i stående position samt påføre tandpasta, mens tandbørsten ligger ned.

Forskellige grebudformninger til forældre og børn

Forskellige grebudformninger til forældre og børn

Ergonomisk designet til at lade forældre og børn børste sammen eller hver for sig

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

17

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

2

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

12/01/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel

Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

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