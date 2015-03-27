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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
3 indstillinger
2 børstehoveder
ProResult-børstehovedets konturtilpassede, brede børsteområde i kombination med bredere børstebevægelser giver bedre dækning af tænderne.
Tre fleksible børstetilstande, to brugertilpassede børsteprogrammer.
1-minuts børsteprogram til den hurtige børstning.
4.4
ud af 5
26
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
JanSay
27/03/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.
Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
cooper
09/04/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
An excellent product.
I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Bettinachristine
13/03/2018
Deutschland
Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl
Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX6942/10 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX6942/10 Sonic electric toothbrush
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.