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Udgået

Philips Sonicare FlexCareSonisk eltandbørste

HX6942/04

4.4
| (26) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
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Nyskabende teknologi, der leverer bedre resultater. Nu findes der en garanteret metode til forbedret mundhygiejne. Det er den nye Philips Sonicare FlexCare, som tilpasser sig dine mundhygiejniske behov.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

med FlexCare-funktioner

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  • 3 indstillinger

  • 2 børstehoveder

Designet så det passer bedre til munden

Designet så det passer bedre til munden

ProResult-børstehovedets konturtilpassede, brede børsteområde i kombination med bredere børstebevægelser giver bedre dækning af tænderne.

3 fleksible børsteindstillinger, 2 personlige børsteprogrammer

3 fleksible børsteindstillinger, 2 personlige børsteprogrammer

Tre fleksible børstetilstande, to brugertilpassede børsteprogrammer.

Go Care: 1-minuts børsteprogram til hurtig børstning

1-minuts børsteprogram til den hurtige børstning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

26

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

2
1

27/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.

Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

An excellent product.

I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

13/03/2018

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl

Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX6942/10 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX6942/10 Sonic electric toothbrush

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 