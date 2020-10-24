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Philips Sonicare FlexCare Sonisk eltandbørste
Udgået
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HX6942/04
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Eco-pas - English (US)
Brugervejledning
Alle (7)
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?
Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvilke børstetilstande har min Sonicare-tandbørste?
ProResults gum healthSoniske standardtandbørstehoveder
Philips SonicareOpladeenhed
UV SanitizerUV-sanitizer
Philips SonicarePlastrejseetui
Mit børstehoved er vanskeligt at sætte på eller fjerne.
Jeg kan ikke forbinde min tandbørste med Sonicare-appen
Min Sonicare-tandbørste oplader ikke
Min Sonicare-tandbørste vibrerer ikke
Min Sonicare-tandbørste vibrerer mindre kraftigt
Min Sonicare-tandbørste larmer
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