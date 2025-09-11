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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Genopladelig tandbørste
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HX9917/89
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Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg tryksensoren på min Sonicare?
Kan jeg synkronisere Sonicare-appen med Apple Health-appen?
Kan jeg udskifte batteriet i min Sonicare-tandbørste?
Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Philips SonicareRejsetaske til opladning
Philips SonicareOpladerglas
Philips SonicareOpladestation
G3 Premium Gum Care4x Soniske tandbørstehoveder - Hvid
C3 Premium Plaque DefenceSoniske standardtandbørstehoveder
G3 Premium Gum CareSoniske standardtandbørstehoveder
W3 Premium WhiteSoniske standardtandbørstehoveder
Mit børstehoved er vanskeligt at sætte på eller fjerne.
Jeg kan ikke forbinde min tandbørste med Sonicare-appen
Min Sonicare-tandbørste oplader ikke
Min Sonicare-tandbørste vibrerer for kraftigt
Min Sonicare-tandbørste vibrerer ikke
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