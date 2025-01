Op til 4 gange større overfladekontakt* sikrer en effektiv dybderens

Du opnår en personlig rensning, hver gang du børster med vores adaptive rensningsteknologi. Bløde, fleksible gummisider giver Premium White mulighed for at tilpasse sig mundens unikke former. Vores børstehår tilpasser sig tandkødet og tænderne og giver op til 4 gange mere overfladekontakt** end et almindeligt børstehoved og dybderens, selv på svært tilgængelige steder. Den adaptive rensningsteknologi giver dig samtidig mulighed for at føle dig frem langs tandkødsranden, optager et overdrevet børstetryk og muliggør en forbedret børstebevægelse med en efterfølgende unik fornemmelse inde i munden og en enestående rensning.