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OneBlade - Trim, style og barber
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OneBlade Intimate
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QP1924/20
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Brugervejledning
Alle (6)
Kan jeg bruge min Philips OneBlade våd eller tør?
Hvordan bruger jeg OneBlade på kroppen?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvornår skal skæret på min Philips OneBlade udskiftes?
Hvorfor følger der ikke en adapter med produktet?
Hvad kan jeg bruge til at oplade mine Philips-produkter med USB-opladning?
OneBladeBeskyttelseshætte
OneBladeBody Comb Intimate 3 mm
USB-kabel
HQ87 USB-vægadapter
OneBlade2 stk. SkinProtect-skær
Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt
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