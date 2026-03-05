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Dette produkt
Shaver Series 5000
Elektrisk Wet & Dry-shaver
969,00 kr
Accessories
Kapsel til hurtig rengøring
299,00 kr
Shaver series 7000, 5000
Ekstra udskiftningsskær
349,00 kr
969,00 kr.
969,00 kr.
SteelPrecision-skær
Power Adapt-sensor
Fleksible 360-D-hoveder
Integreret pop-up-trimmer
7 års motor- og batterilevetid
Med op til 90.000 skærehandlinger i minuttet barberer SteelPrecision-skærene tæt og fjerner flere hår pr. strøg*. De 45 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.
Den intelligente sensor til ansigtshår aflæser hårets tæthed 250 gange i sekundet. Teknologien tilpasser sig dynamisk og automatisk skærestyrken og giver ubesværet og nænsom barbering.
Fuldt fleksible hoveder drejer 360° for at følge ansigtets konturer. Oplev optimal hudkontakt, der giver en grundig og behagelig barbering.
4.3
ud af 5
3606
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Nuzzi105
05/03/2026
Danmark
Bekræftet køber
Super barbermaskine
Jeg er rigtig glad for min nye barbermaskine. Hurtig , tæt barbering og nem at rengøre. Et rigtig godt produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5887/10 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5887/10 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Smukke2025
04/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Den er faktisk og nemt at bruge og gør det super godt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Eskimo2025
07/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Helt igennem en fantastisk Shaver.
Helt sikkert den bedste Shaver jeg har haft. Jeg har altid brugt Philips Shaver, fordi det er driftssikre Shavere som jeg aldrig har oplevet problemer med. Shaver Series 5000 S5887/50, barbere helt tæt, lang levetid efter opladning.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5887/50 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5887/50 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
Testet i forhold til Philips Series 3000.