Hjælper med at reducere friktion for at øge hudkomfort

Der sidder en beskyttende belægning mellem skærhovederne og huden, så shaveren glider mere jævnt. Den er fremstillet med op til 250.000 micro-tech-perler pr. kvadratcentimeter og forbedrer glidning henover huden med op til 30 %*** for at minimere irritation og give en behagelig daglig barbering.