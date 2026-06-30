ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse

Nyistandsatte

Shaver series 7000Istandsat shaver til våd og tør barbering

S7788/55R1

4.3
| (2959) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse
Philips Series 7000 er designet til daglig barbering og giver en tæt og behagelig barbering med ekstra hudbeskyttelse. Med den avancerede SkinIQ-teknologi styrer den dine bevægelser, så du skal bruge færre strøg selv på et 3-dages skæg.
Se alle fordele

Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Tættere* barbering, avanceret hudbeskyttelse

  • Beskyttende SkinGlide-belægning

  • SteelPrecision-skær

  • Sensor til bevægelseskontrol

  • Fleksible 360-D-hoveder

Brug mindre. Genbrug mere.

Brug mindre. Genbrug mere.

Philips' istandsatte produkter er omhyggeligt blevet fornyet i henhold til høje kvalitetsstandarder, hvilket giver returnerede produkter en ekstra levetid. De tilbyder en mere bæredygtig og økonomisk overkommelig måde at vælge Philips' kvalitet, som er omfattet af en 2 års garanti og fuld kundesupport.

Hjælper med at reducere friktion for at øge hudkomfort

Hjælper med at reducere friktion for at øge hudkomfort

Der sidder en beskyttende belægning mellem skærhovederne og huden, så shaveren glider mere jævnt. Den er fremstillet med op til 250.000 micro-tech-perler pr. kvadratcentimeter og forbedrer glidning henover huden med op til 30 %*** for at minimere irritation og give en behagelig daglig barbering.

Tæt og effektiv barbering ved hvert strøg

Tæt og effektiv barbering ved hvert strøg

Med op til 90.000 skærebevægelser pr. minut klipper SteelPrecision-skær mere hår pr. strøg for at opnå en tæt og effektiv barbering. De 45 højtydende skær er selvslibende, er fremstillet i Europa og giver en pålidelig klipning, barbering efter barbering.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. sammenlignet med materiale uden belægning

  2. Testet i forhold til Philips Series 3000.

  3. * baseret på brugere af Philips Series S7000 og GroomTribe-appen i 2019.

  4. * * Sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen