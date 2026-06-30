Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Nyistandsatte
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Beskyttende SkinGlide-belægning
SteelPrecision-skær
Sensor til bevægelseskontrol
Fleksible 360-D-hoveder
Philips' istandsatte produkter er omhyggeligt blevet fornyet i henhold til høje kvalitetsstandarder, hvilket giver returnerede produkter en ekstra levetid. De tilbyder en mere bæredygtig og økonomisk overkommelig måde at vælge Philips' kvalitet, som er omfattet af en 2 års garanti og fuld kundesupport.
Der sidder en beskyttende belægning mellem skærhovederne og huden, så shaveren glider mere jævnt. Den er fremstillet med op til 250.000 micro-tech-perler pr. kvadratcentimeter og forbedrer glidning henover huden med op til 30 %*** for at minimere irritation og give en behagelig daglig barbering.
Med op til 90.000 skærebevægelser pr. minut klipper SteelPrecision-skær mere hår pr. strøg for at opnå en tæt og effektiv barbering. De 45 højtydende skær er selvslibende, er fremstillet i Europa og giver en pålidelig klipning, barbering efter barbering.
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
sammenlignet med materiale uden belægning
Testet i forhold til Philips Series 3000.
* baseret på brugere af Philips Series S7000 og GroomTribe-appen i 2019.
* * Sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen