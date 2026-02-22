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Udgået
Tryksensor
Dual SteelPrecision-skær
Dermatologisk testet
Fleksible 360-D-hoveder
Brug af det rigtige tryk er nøglen til tæthed og beskyttelse af huden. Avancerede sensorer i shaveren registrerer det tryk, du påfører, og det innovative lyssignal vises, når du trykker for hårdt eller for lidt. For en personlig barbering, der passer til dig.
Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet barberer Dual SteelPrecision-skærene tæt. De 72 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.
Teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik via vores GroomTribe-app. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre strøg**.
4.4
ud af 5
756
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Drassen
22/02/2026
Danmark
Bekræftet køber
Lækker barbermaskine
Dejlig barbermaskine. Jeg har købt en i9000 barbermaskine, og har nu brugt den et stykke tid. Det er en dejlig maskine. Den ligger godt i hånden, og det føles som en god kvalitet. Den barberer utrolig tæt og er let at gøre ren. Det er dejligt at man kan tage hovedet af, det letter rengøringen meget.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
JenDen
20/02/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastisk produkt også hvis du har sensitiv hud
Den bedste barbermaskine, jeg har haft til dato. Jeg har tidligere brugt Braun i mange år, og den fungerede også rigtig godt. Som en person med sensitiv hud må jeg dog sige, at Philips er langt mere skånsom mod huden, samtidig med at den effektivt tager selv de hår, der vokser i modsat retning. En meget tilfreds kunde!
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Skvadderkål
08/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Nemt!
Jeg er meget glad for min nye Shaver. Let og tæt barbering og nem at rengøre.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
I forhold til forgængeren i Philips S9000-serien
Baseret på brugere af Philips Series S7000 og GroomTribe-appen i 2019.
* Sammenlignet med materiale uden belægning
* * Sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen