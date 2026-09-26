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  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
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Ny

Philips Avent Double Electric Breast PumpHåndfri og bærbar Natural Care-enhed

SCF495/11

4.7

| (81) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt

Hav hænderne fri. Spar tid.

Din baby og tid er dyrebare. Hold hænderne fri med den håndfri og bærbare Philips Avent Natural Care-brystpumpe. Den er designet til at efterligne din babys drikkerytme og leverer ydelse i professionel kvalitet i et diskret, spildsikkert design

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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Efterligner babyens drikkerytme

Hav hænderne fri. Spar tid.

  • Pumpen i professionel kvalitet efterligner babyens drikkerytme

  • Gennemsigtige kopper med indvendigt lys

  • Nem at rengøre og samle med få dele

  • Passer til 99 % af alle mødre

  • Unikt SkinSense-skjold

Friheden til at pumpe hvor som helst

Friheden til at pumpe hvor som helst

Vores første bærbare brystpumpe har ydeevne i professionel kvalitet i en let model, der sidder behageligt i din bh. Uanset hvor du tager hen, kan den tage med dig. På sofaen, ved dit skrivebord, eller mens du går en tur. Din tid. Dit valg.

Ydeevne i professionel kvalitet, bærbar form

Ydeevne i professionel kvalitet, bærbar form

I modsætning til andre bærbare pumper skal der ikke vælges mellem frihed og effektivitet. Vores motor har en ydeevne i professionel kvalitet, og som mere ligner en traditionel pumpe – med den ekstra bonus at den er bærbar. Genopladelige batterier gør det nemt at pumpe diskret overalt.

Effektiv* udmalkning, der efterligner barnets rytme

Effektiv* udmalkning, der efterligner barnets rytme

Vores første bærbare pumpe efterligner babyens naturlige drikkerytme, hvilket gør den op til 2 gange hurtigere end de fleste andre bærbare pumper**. Når alt kommer til alt, ved babyer bedst, hvordan de drikker fra brystet! Derfor har vi designet den med det formål at hjælpe dig med at få den bedste mælkeproduktion, samtidig med at du sparer dyrebar tid.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.7

ud af 5

81

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

2

26/09/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Möglichkeit um die Hände frei zu behalten

Ich bin mit der Philips Doppelmilchpumpe bisher wirklich zufrieden. Besonders praktisch finde ich, dass sie kabellos und hands-free genutzt werden kann. Dadurch hat man während des Abpumpens deutlich mehr Bewegungsfreiheit und muss nicht die ganze Zeit stillsitzen. Die Handhabung ist nach kurzer Eingewöhnung unkompliziert und die Pumpe lässt sich angenehm tragen. Auch die Möglichkeit, beide Seiten gleichzeitig abzupumpen, spart im Alltag einiges an Zeit. Natürlich ist sie nicht komplett geräuschlos und man muss erst einmal herausfinden, welche Einstellung für einen persönlich am angenehmsten ist. Insgesamt empfinde ich sie aber als eine große Erleichterung im Alltag und würde sie anderen Mamas, die regelmäßig abpumpen, auf jeden Fall empfehlen.

Fordele

Die Pumpe lässt sich angenehm an den individuellen Bedarf anpassen und fühlt sich auch bei längerer Nutzung relativ komfortabel an.

Ulemper

Das Zusammensetzen und Reinigen der einzelnen Teile nimmt nach jeder Anwendung etwas Zeit in Anspruch.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar

26/09/2026

Deutschland

Deutschland

Alltagserleichterung während der Stillzeit

Nachdem man sich mit der Anleitung auseinander gesetzt hat, ist die Milchpumpe ein wahrer Gamechanger. Sobald man die vielen verschiedenen Modi verinnerlicht hat, ist die Bedienung ein Kinderspiel. Man hat die Hände frei und kann während des Abpumpens andere Dinge erledigen. Durch Möglichkeit der Anpassung der Modi kann jeder die für sich passende Saugstärke wählen. Beim Reinigen muss man zwar ein paar Teile mehr sauber machen als bei einer kabelgebundenen Milchpumpe, aber da gewöhnt man sich dran. Lediglich beim umfüllen der Milch muss man wirklich aufpassen, dass man nichts verschüttet. Aufgrund der Tatsache, dass ich sofort viel Milch hatte, war ich von Anfang an begeistert. Aus meiner Sicht eine Kaufempfehlung.

Fordele

Viele verschiedene Modi, Hände frei während des Abpumpens, leise in Anwendung

Ulemper

Mehrere Einzelteile, Gefahr des Verschüttens beim Umfüllen, Akkulaufzeit könnte noch länger sein

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar

20/09/2026

Deutschland

Deutschland

Praktische elektrische Milchpumpe

Ich kann dieses Set wirklich nur weiterempfehlen. Nach meiner vorherigen Milchpumpe mit Kabel und festem Tischplatz ist die Umstellung auf diese freihändige Version ein echter Durchbruch. Das Auflegen der Pump-Becher braucht am Anfang zwei, drei Versuche, aber dann sitzen sie sicher auch wenn man sich viel bewegt, beim Kochen, am Handy oder einfach entspannt auf der Couch. Die Saugstärke lässt sich in mehreren Stufen anpassen und mit dem sanften Modus baut sich der Milchfluss angenehm auf, ohne welche Schmerzen. Die Stimulations- und Pumpfunktion ist durchdacht, der Milchfluss kommt schnell und zuverlässig. Die Akkulaufzeit reicht locker für mehrere Pump-Sessions am Stück aus, und das kompakte Design macht das Set wirklich tragbar – ideal auch für unterwegs oder im Auto. Bei der Reinigung bin ich dann auf zwei kleine Schwächen gestoßen: Die Pump-Becher sind nach der Nutzung etwas fummelig zu säubern, besonders in den Ecken unter dem Rückschlagventil, wo sich gerne Reste festsetzen – mit der mitgelieferten Bürste und etwas Geduld geht es aber auch einwandfrei.

Fordele

Praktisch, schnell planbares Zeitmanagement, qualitativ

Ulemper

Reinigung Pump-Becher etwas aufwendig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 

  1. Effektiviteten er relateret til produktets tekniske ydeevne.

  2. Henviser til frekvensen af pumpens sugefrekvens.