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Ny
Hav hænderne fri. Spar tid.
Din baby og tid er dyrebare. Hold hænderne fri med den håndfri og bærbare Philips Avent Natural Care-brystpumpe. Den er designet til at efterligne din babys drikkerytme og leverer ydelse i professionel kvalitet i et diskret, spildsikkert design
Pumpen i professionel kvalitet efterligner babyens drikkerytme
Gennemsigtige kopper med indvendigt lys
Nem at rengøre og samle med få dele
Passer til 99 % af alle mødre
Unikt SkinSense-skjold
Vores første bærbare brystpumpe har ydeevne i professionel kvalitet i en let model, der sidder behageligt i din bh. Uanset hvor du tager hen, kan den tage med dig. På sofaen, ved dit skrivebord, eller mens du går en tur. Din tid. Dit valg.
I modsætning til andre bærbare pumper skal der ikke vælges mellem frihed og effektivitet. Vores motor har en ydeevne i professionel kvalitet, og som mere ligner en traditionel pumpe – med den ekstra bonus at den er bærbar. Genopladelige batterier gør det nemt at pumpe diskret overalt.
Vores første bærbare pumpe efterligner babyens naturlige drikkerytme, hvilket gør den op til 2 gange hurtigere end de fleste andre bærbare pumper**. Når alt kommer til alt, ved babyer bedst, hvordan de drikker fra brystet! Derfor har vi designet den med det formål at hjælpe dig med at få den bedste mælkeproduktion, samtidig med at du sparer dyrebar tid.
4.7
ud af 5
81
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Matz24
26/09/2026
Deutschland
Del af kampagnen
Tolle Möglichkeit um die Hände frei zu behalten
Ich bin mit der Philips Doppelmilchpumpe bisher wirklich zufrieden. Besonders praktisch finde ich, dass sie kabellos und hands-free genutzt werden kann. Dadurch hat man während des Abpumpens deutlich mehr Bewegungsfreiheit und muss nicht die ganze Zeit stillsitzen. Die Handhabung ist nach kurzer Eingewöhnung unkompliziert und die Pumpe lässt sich angenehm tragen. Auch die Möglichkeit, beide Seiten gleichzeitig abzupumpen, spart im Alltag einiges an Zeit. Natürlich ist sie nicht komplett geräuschlos und man muss erst einmal herausfinden, welche Einstellung für einen persönlich am angenehmsten ist. Insgesamt empfinde ich sie aber als eine große Erleichterung im Alltag und würde sie anderen Mamas, die regelmäßig abpumpen, auf jeden Fall empfehlen.
Fordele
Die Pumpe lässt sich angenehm an den individuellen Bedarf anpassen und fühlt sich auch bei längerer Nutzung relativ komfortabel an.
Ulemper
Das Zusammensetzen und Reinigen der einzelnen Teile nimmt nach jeder Anwendung etwas Zeit in Anspruch.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar
Nieipa
26/09/2026
Deutschland
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Alltagserleichterung während der Stillzeit
Nachdem man sich mit der Anleitung auseinander gesetzt hat, ist die Milchpumpe ein wahrer Gamechanger. Sobald man die vielen verschiedenen Modi verinnerlicht hat, ist die Bedienung ein Kinderspiel. Man hat die Hände frei und kann während des Abpumpens andere Dinge erledigen. Durch Möglichkeit der Anpassung der Modi kann jeder die für sich passende Saugstärke wählen. Beim Reinigen muss man zwar ein paar Teile mehr sauber machen als bei einer kabelgebundenen Milchpumpe, aber da gewöhnt man sich dran. Lediglich beim umfüllen der Milch muss man wirklich aufpassen, dass man nichts verschüttet. Aufgrund der Tatsache, dass ich sofort viel Milch hatte, war ich von Anfang an begeistert. Aus meiner Sicht eine Kaufempfehlung.
Fordele
Viele verschiedene Modi, Hände frei während des Abpumpens, leise in Anwendung
Ulemper
Mehrere Einzelteile, Gefahr des Verschüttens beim Umfüllen, Akkulaufzeit könnte noch länger sein
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar
Deallover
20/09/2026
Deutschland
Del af kampagnen
Praktische elektrische Milchpumpe
Ich kann dieses Set wirklich nur weiterempfehlen. Nach meiner vorherigen Milchpumpe mit Kabel und festem Tischplatz ist die Umstellung auf diese freihändige Version ein echter Durchbruch. Das Auflegen der Pump-Becher braucht am Anfang zwei, drei Versuche, aber dann sitzen sie sicher auch wenn man sich viel bewegt, beim Kochen, am Handy oder einfach entspannt auf der Couch. Die Saugstärke lässt sich in mehreren Stufen anpassen und mit dem sanften Modus baut sich der Milchfluss angenehm auf, ohne welche Schmerzen. Die Stimulations- und Pumpfunktion ist durchdacht, der Milchfluss kommt schnell und zuverlässig. Die Akkulaufzeit reicht locker für mehrere Pump-Sessions am Stück aus, und das kompakte Design macht das Set wirklich tragbar – ideal auch für unterwegs oder im Auto. Bei der Reinigung bin ich dann auf zwei kleine Schwächen gestoßen: Die Pump-Becher sind nach der Nutzung etwas fummelig zu säubern, besonders in den Ecken unter dem Rückschlagventil, wo sich gerne Reste festsetzen – mit der mitgelieferten Bürste und etwas Geduld geht es aber auch einwandfrei.
Fordele
Praktisch, schnell planbares Zeitmanagement, qualitativ
Ulemper
Reinigung Pump-Becher etwas aufwendig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Doppelmilchpumpe Set SCF495/21 Natural Care Hands-free, tragbar
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.
Effektiviteten er relateret til produktets tekniske ydeevne.
Henviser til frekvensen af pumpens sugefrekvens.