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Philips Avent Double Electric Breast Pump Håndfri og bærbar Natural Care-enhed
Ny
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SCF495/11
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Kan jeg pumpe på den ene side og amme på den anden?
Hvordan skal jeg opbevare udmalket modermælk?
Hvor ofte skal jeg udskifte brystpumpens dele?
Hvordan rengør og desinficerer jeg min Philips Avent-brystpumpe?
Hvordan oplader jeg min Philips Avent elektriske brystpumpe?
Natural Care HandsfreeWearableBrystbeskytter 27 mm
Natural Care HandsfreeWearableIndlæg 15 mm
Natural Care HandsfreeWearableIndlæg 17 mm
Natural Care HandsfreeWearablIndlæg 19 mm
Natural Care HandsfreeWearableIndlæg 21 mm
Natural Care HandsfreeWearableIndlæg 24 mm
Natural Care Handsfree WearablMembran
Natural Care Handsfree WearabVentil
Natural Care Handsfree WearablMælkeopsamlingskop
Natural Care Handsfree WearablStøvdæksel
Natural Care HandsfreeWearableY-formet USB-kabel
Jeg føler smerte eller ubehag, når jeg pumper
Min bærbare pumpe har et problem med opladning, batteri eller strøm
Min elektriske Philips Avent brystpumpe har lav eller ingen sugefunktion
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