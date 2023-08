Trim næse- og ørehår

Det er nemt at nå og fjerne uønsket næse- og ørehår. Sørg for, at næseborene er rene før brug, og før forsigtigt trimmeren ind i næsen højst 0,5 cm, og drej den langsomt. Når du trimmer ørehår, skal du sørge for, at ørerne er fri for voks.