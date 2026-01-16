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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Ekstremt tæt barbering
NanoTech Dual Precision-skær
Hydro SkinGlide-belægning
Ultraflex-ophængssystem
Op til 5 års garanti*****
Vores patenterede unikke Lift & Cut-rotationssystem til barbering løfter håret forsigtigt ud af roden, før det skæres helt nede på hudniveau (så tæt som 0,00 mm fra huden), uden at skærene overhovedet rører huden. Præcision, når det er bedst, til en tæt barbering, der holder hele dagen.
Philips roterende shavere er specielt designet til at matche din naturlige hårvækst og fanger alle hår, uanset hvilken retning de gror i, takket være roterende 360 grader skær, der skærer i alle retninger. Med op til 165.000 skærebevægelser pr. minut kan NanoTech Dual Precision-skærene skære op til 25 % flere hår pr. strøg**.
UltraFlex-ophængssystem med fuldt fleksible hoveder, der tilpasser sig fuldstændigt til hver eneste kontur af dit ansigt, så det er muligt at opfange alle vanskelige hår på halsen. Resultatet er en ekstraordinært glat og behagelig barbering.
4.5
ud af 5
2775
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Jsm.
16/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Effektiv barbering - 1. gang.
Har altid været glad for Philips barber-maskiner, men S9000 er den første, som barberer helt glat også underkæben med modsatrettet skægvækst.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Dogmann
16/08/2025
Danmark
Bekræftet køber
Shaver
Købte en renoveret shaver, 9000 model...den virker virkelig fint.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver
Black bird
27/06/2025
Danmark
Barbermaskine 9000
Da det nu 2gang jeg prøver , det er en fantastik maskine baber dejlig er lyd løs , må der er også fejl når man er ældre er der løs hud der maner den og mellem rum er for stor så huden kommer der ned .
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
92 % af de adspurgte er enige. Test udført af et uafhængigt agentur med 95 mandlige koreanske adspurgte i alderen 18 til 65 år
i forhold til Philips Shaver 3000 Series, på et 3-dages skæg
i forhold til forgængeren
Sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen
2 års garanti + yderligere 3 år ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet.