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  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering
  • Meget tæt og alligevel skånsom barbering

Shaver S9000 PrestigeElektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

SP9883/35

4.5
| (2775) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Meget tæt og alligevel skånsom barbering
Oplev ultimativt tæt og behagelig barbering med Philips Shaver Series 9000 Prestige. Barberer så tæt som 0,00 mm på huden med Lift & Cut-barberingssystem, mens SkinIQ-teknologi tilpasser sig hver eneste kontur af dit ansigt, selv på ugegammelt skæg.​
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Vores tætteste barbering, selv på ugegammelt skæg

Meget tæt og alligevel skånsom barbering

  • Ekstremt tæt barbering

  • NanoTech Dual Precision-skær

  • Hydro SkinGlide-belægning

  • Ultraflex-ophængssystem

  • Op til 5 års garanti*****

Ekstremt tæt barbering med en afstand på 0,00 mm til huden med vores Lift & Cut System

Ekstremt tæt barbering med en afstand på 0,00 mm til huden med vores Lift & Cut System

Vores patenterede unikke Lift & Cut-rotationssystem til barbering løfter håret forsigtigt ud af roden, før det skæres helt nede på hudniveau (så tæt som 0,00 mm fra huden), uden at skærene overhovedet rører huden. Præcision, når det er bedst, til en tæt barbering, der holder hele dagen.

Barberer hår i alle retninger med skær, der roterer 360 grader

Barberer hår i alle retninger med skær, der roterer 360 grader

Philips roterende shavere er specielt designet til at matche din naturlige hårvækst og fanger alle hår, uanset hvilken retning de gror i, takket være roterende 360 grader skær, der skærer i alle retninger. Med op til 165.000 skærebevægelser pr. minut kan NanoTech Dual Precision-skærene skære op til 25 % flere hår pr. strøg**.

Tilpasser sig hver kontur med UltraFlex-ophængssystem

Tilpasser sig hver kontur med UltraFlex-ophængssystem

UltraFlex-ophængssystem med fuldt fleksible hoveder, der tilpasser sig fuldstændigt til hver eneste kontur af dit ansigt, så det er muligt at opfange alle vanskelige hår på halsen. Resultatet er en ekstraordinært glat og behagelig barbering.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2775

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

16/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Effektiv barbering - 1. gang.

Har altid været glad for Philips barber-maskiner, men S9000 er den første, som barberer helt glat også underkæben med modsatrettet skægvækst.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien

16/08/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Shaver

Købte en renoveret shaver, 9000 model...den virker virkelig fint.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver

27/06/2025

Danmark

Danmark

Barbermaskine 9000

Da det nu 2gang jeg prøver , det er en fantastik maskine baber dejlig er lyd løs , må der er også fejl når man er ældre er der løs hud der maner den og mellem rum er for stor så huden kommer der ned .

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. 92 % af de adspurgte er enige. Test udført af et uafhængigt agentur med 95 mandlige koreanske adspurgte i alderen 18 til 65 år

  2. i forhold til Philips Shaver 3000 Series, på et 3-dages skæg

  3. i forhold til forgængeren

  4. Sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen

  5. 2 års garanti + yderligere 3 år ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet.​