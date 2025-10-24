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30 dages fortrydelsesret
Starter i
Trådløse on-ear-hovedtelefoner
Lydstyrke begrænset til 85 dB
LED-lys. Lyddeling
Holdbar og sammenklappelig
Disse hovedtelefoner er specielt designet til at være ekstra sikre for unge ører og er blevet begrænset til 75 dB til lytning hjemme, eller mens der laves lektier. Forældre kan bruge Philips Headphones-appen til at indstille en lydstyrkegrænse på 85 dB i rejsetilstand til lytning i mere støjfyldte omgivelser uden for hjemmet.*
Store runde betjeningsknapper i bunden af ørepuderne gør det nemt for børn at bruge disse hovedtelefoner, mens mindre og bløde ørepuder gør dem behagelige at have på. Den polstrede hovedbøjle kan nemt justeres for at få den perfekte pasform og har prikker på bagsiden, der hjælper børn med at se, hvilken vej de skal tage hovedtelefonerne på.
Farverigt LED-lys i ørepuderne kombineres med det flerfarvede design på disse hovedtelefoner for at få dem til at skille sig ud på alle de rigtige måder. LED-lyset kan indstilles til at lyse i forskellige farver: Strålende for børn, der ønsker at udtrykke deres egen stil.
Priser
4.6
ud af 5
24
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
PatrikN
24/10/2025
Sverige
Mycket bra hörlurar
Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Kornjacaa
24/09/2025
Sverige
Fina hörlurar med barnanpassat ljud
Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Lenyiah
13/08/2025
Sverige
Hörlurar som har flera funktioner!
Vilka häftiga hörlurar! Min dotter är riktigt nöjd och något som hon uppskattade främst var att ljudet inte är lika högljutt som på hennes pappas hörlurar. Hon tyckte dessa var behagliga både när det gäller ljud och komfort kring öronen. Ljudet är begränsat till en viss nivå för barnens öronen och säkerhet vilket jag tycker är bra. Sen var hörlurarna olika led ljus som också var extra roligt när det är mörkt i rummet, blir lite disco känsla över det hela för barnet. Det blir lite allt i ett både att lyssna på musik eller storytel ostört, men samtidigt ha häftig belysning i gång samtidigt. Dessa hörlurar är något barn verkligen uppskattar. Man kan även koppla dom med en app och styra allt därifrån. Jag kan verkligen rekommendera hörlurarna till andra föräldrar vars barn behöver hörlurar med det lilla extra!
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Lydstyrken er begrænset til 75 dB i normal tilstand og 85 dB i rejsetilstand i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.