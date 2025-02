Børnevenlig komfort og nem at bruge

Store runde betjeningsknapper i bunden af ørepuderne gør det nemt for børn at bruge disse hovedtelefoner, mens mindre og bløde ørepuder gør dem behagelige at have på. Den polstrede hovedbøjle kan nemt justeres for at få den perfekte pasform og har prikker på bagsiden, der hjælper børn med at se, hvilken vej de skal tage hovedtelefonerne på.