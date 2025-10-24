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  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt
  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt
  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt
  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt
  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt
  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt
  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt
  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt
  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt
  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt
  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt
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  • Sikkert, sjovt og rejsevenligt

4000 seriesTrådløse on-ear-hovedtelefoner til børn

TAK4200PK/00

4.6
| (24) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt

1 pris

Starter i

Blå
Blå
Chrystal Teal
Chrystal Teal
Magenta Purple
Magenta Purple
Pink
Pink
Sikkert, sjovt og rejsevenligt
Med farverige LED'er på ørepuderne og en sjov trådløs lyddelingsfunktion er disse hovedtelefoner bygget til børn. Lydstyrken er begrænset for at beskytte ørerne, og med en særlig rejsetilstand kan børn lytte sikkert i støjende omgivelser.
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Sikkert, sjovt og rejsevenligt

  • Trådløse on-ear-hovedtelefoner

  • Lydstyrke begrænset til 85 dB

  • LED-lys. Lyddeling

  • Holdbar og sammenklappelig

Altid sikker, altid sjov. Lydstyrken er begrænset til hjem og rejser*

Altid sikker, altid sjov. Lydstyrken er begrænset til hjem og rejser*

Disse hovedtelefoner er specielt designet til at være ekstra sikre for unge ører og er blevet begrænset til 75 dB til lytning hjemme, eller mens der laves lektier. Forældre kan bruge Philips Headphones-appen til at indstille en lydstyrkegrænse på 85 dB i rejsetilstand til lytning i mere støjfyldte omgivelser uden for hjemmet.*

Børnevenlig komfort og nem at bruge

Børnevenlig komfort og nem at bruge

Store runde betjeningsknapper i bunden af ørepuderne gør det nemt for børn at bruge disse hovedtelefoner, mens mindre og bløde ørepuder gør dem behagelige at have på. Den polstrede hovedbøjle kan nemt justeres for at få den perfekte pasform og har prikker på bagsiden, der hjælper børn med at se, hvilken vej de skal tage hovedtelefonerne på.

Farverigt design med LED-lys

Farverigt design med LED-lys

Farverigt LED-lys i ørepuderne kombineres med det flerfarvede design på disse hovedtelefoner for at få dem til at skille sig ud på alle de rigtige måder. LED-lyset kan indstilles til at lyse i forskellige farver: Strålende for børn, der ønsker at udtrykke deres egen stil.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image PBTAWARD127

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.6

ud af 5

24

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

1

24/10/2025

Sverige

Sverige

Mycket bra hörlurar

Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

24/09/2025

Sverige

Sverige

Fina hörlurar med barnanpassat ljud

Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

13/08/2025

Sverige

Sverige

Hörlurar som har flera funktioner!

Vilka häftiga hörlurar! Min dotter är riktigt nöjd och något som hon uppskattade främst var att ljudet inte är lika högljutt som på hennes pappas hörlurar. Hon tyckte dessa var behagliga både när det gäller ljud och komfort kring öronen. Ljudet är begränsat till en viss nivå för barnens öronen och säkerhet vilket jag tycker är bra. Sen var hörlurarna olika led ljus som också var extra roligt när det är mörkt i rummet, blir lite disco känsla över det hela för barnet. Det blir lite allt i ett både att lyssna på musik eller storytel ostört, men samtidigt ha häftig belysning i gång samtidigt. Dessa hörlurar är något barn verkligen uppskattar. Man kan även koppla dom med en app och styra allt därifrån. Jag kan verkligen rekommendera hörlurarna till andra föräldrar vars barn behöver hörlurar med det lilla extra!

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Lydstyrken er begrænset til 75 dB i normal tilstand og 85 dB i rejsetilstand i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.