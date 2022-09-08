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XC7055/01
Overlegen sugefunktion med PowerCyclone 12
TriActive Smart tilpasser sig gulvtypen
Længst drift – 80 min i eco(1)
Aqua Module til gulvvask medfølger
Alsidig håndholdt, 4 Pet- & LED-værktøj
PowerCyclone 12 og PowerBlade-digitalmotoren arbejder sammen om at generere stor luftstrømshastighed (op til 1080 l/min(4)) energieffektivt. PowerCyclone 12-teknologien er inspireret af flyteknik for at fjerne støv og snavs effektivt. Dette resulterer i effektiv rengøring på alle gulve uden at løbe tør for batteri.
TriActive Smart LED-mundstykket er udviklet med tredobbelt funktion for at fjerne op til 99,9 %(5) støv og snavs i et enkelt strøg på flere typer gulve. Automatisk indstilling justerer sugestyrken baseret på gulvtype og giver dig mulighed for at tilpasse lysstyrken på LED-lyset, så du kan se selv det mindste støvkorn. Hvis du foretrækker det, kan du også vælge mellem 3 forskellige hastighedstilstande, som du selv kan styre. Mundstykket fjerne op til 0 mm tæt på kanter og ind i hjørner.
Nå nemt alle områder ved at konfigurere støvsugeren til dine behov. Drej ubesværet pinden i en håndholdt og klik på et af tilbehøret med LED-guide. Så du kan se alt støv, mens du gør rent. Mundstykket til kæledyr hjælper med at holde dit hus fri for fine og lange hår, ved nemt at fjerne dem fra forskellige overflader - inklusive sofaen eller kæledyrssengen. Det lange sprækkemundstykke hjælper med at nå smalle steder. 2-i-1 kombinationsværktøjet kan nemt skiftes mellem en blød børste til afstøvning af sarte overflader og et bredt sprækkeværktøj.
Priser
Anmeldelser
(1) Eco-tilstand, kun håndholdt
(2) På hårde gulve i turboindstilling.
(3) På hårde gulve med tørmundstykke
(4) I turbo-tilstand
(5) På hårde gulve i turbo-indstilling er ét strøg lig én frem- og tilbagegående bevægelse
(6) Kun håndholdt
(7) Turbotilstand, kun håndholdt
(8) Baseret på et hus på 360 m2 med hårde gulve, i eco-tilstand.
(9) > 0,5 μm partikelstørrelse