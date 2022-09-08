TriActive Smart LED-mundstykke genkender gulvtypen og tilpasser sig

TriActive Smart LED-mundstykket er udviklet med tredobbelt funktion for at fjerne op til 99,9 %(5) støv og snavs i et enkelt strøg på flere typer gulve. Automatisk indstilling justerer sugestyrken baseret på gulvtype og giver dig mulighed for at tilpasse lysstyrken på LED-lyset, så du kan se selv det mindste støvkorn. Hvis du foretrækker det, kan du også vælge mellem 3 forskellige hastighedstilstande, som du selv kan styre. Mundstykket fjerne op til 0 mm tæt på kanter og ind i hjørner.