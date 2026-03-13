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7000 Series Ledningsfri støvsuger til dyrehår
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XC7055/01
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XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Alle (5)
Hvornår skal jeg rengøre/udskifte kluden på mit ledningsfri Philips-støvsuger
Hvordan bruges menuen til min trådløse Philips-støvsuger i 7000/8000-serien?
Hvor længe skal jeg oplade min ledningsfri Philips-støvsuger?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Sådan udskifter du batteriet på din trådløse Philips-støvsuger
Cordless VC 7000 og 8000 SeriesEkstra filter
Batteripakke og opladerLitium-ion-batteripakke 25,2 V
LEDNINGSFRI VC7000 OG VC8000RØRDEL MØRKEGRÅ SERVICE
Ledningsfri SS i 7000- og 8000-serienSPRÆKKEMUNDSTYKKE
Ledningsfri SS i 7000- og 8000-serienKOMBINATIONSMUNDSTYKKE
Ledningsfri SS i 7000-serienPowerCyclone-cylinder, ferskenblomst
Ledningsfri SS i 7000- og 8000-serienCRP1013-OPLADERSTIK
Ledningsfri SS i 7000- og 8000-serienVandtankenhed
Ledningsfri SS i 7000-serienSpandenhed, koralstemning
Ledningsfri SS i 7000- og 8000-serienVægbeslagenhed, sort
Ledningsfri SS i 7000- og 8000-serienMundstykkeenhed, trækulsgrå
Ledningsfri SS i 7000- og 8000-serienBørstekassetteenhed, trækulsgrå
Tilbehør til ledningsfri støvsugerMikrofiberklude
6000, 7000, 8000 Series ledningsfriEkstra filter
Tilbehør til ledningsfri støvsugerMini turbobørste
Tilbehør til ledningsfri støvsugerKomplet hjemmerengøringssæt
Tilbehør til ledningsfri støvsugerBatteripakke og oplader
VANDDISPENSER 18 HULLER
PÅFYLDNINGSDÆKSELENHED AQUA plus
Philips-gulvrensEgnet til alle typer hårde gulve
Hvorfor lyser LED-indikatorerne ikke på min ledningsfri Philips 7000- eller 8000-støvsuger?
Min trådløse Philips-støvsuger udsender en usædvanlig lyd
Min trådløse Philips-støvsuger tænder ikke
Min ledningsfrie Philips 7000-støvsuger har lav sugefunktion
Min ledningsfri Philips-støvsuger løber hurtigt tør for batteri
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