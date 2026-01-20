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  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort

i9000 PrestigeElektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

XP9205/30

4.4
| (2375) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort
Philips i9000 Prestige med Triple Action Lift&Cut-barberingssystem og kompakt 360° Precision Flexing-hoved skærer håret i hudniveau, selv på områder, der er svære at barbere. SkinIQ er drevet af AI og registrerer, guider og tilpasser sig for at give intelligent hudkomfort.
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Dette produkt

i9000 Prestige Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

i9000 Prestige
Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

3.199,00 kr

  • Shaver series 9000 and SP9000

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3.199,00 kr.

med SkinIQ-teknologi

Langvarig tæt barbering, intelligent hudkomfort

  • Lift&Cut-teknologi med tredobbelt funktion

  • Dual SteelPrecision-skær

  • 360° fleksible præcisionshoveder

  • Tryksensor

  • 5 års garanti****

Barbering i hudniveau, langtidsholdbare resultater

Barbering i hudniveau, langtidsholdbare resultater

Vores patenterede Lift&Cut-barberingssystem med tredobbelt funktion løfter håret blidt fra roden og klipper det præcist op til 0,00 mm hudniveau uden at beskadige huden for at give en langvarig tæt barbering.

Præcision, selv på de områder, der er svære at barbere

Præcision, selv på de områder, der er svære at barbere

Fuldt fleksible og mindre, kompakte hoveder med udstrækningsmønstre, der tilpasser sig dynamisk til alle ansigtets kurver. For konstant hudkontakt med 20 % mere præcision*, der fanger vanskelige hår på halsen og under næsen. Præcision overalt.

Effektiv i hvert strøg, selv på et 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg

Effektiv i hvert strøg, selv på et 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg

Vores 360° roterende Dual SteelPrecision-skær fanger hår, der vokser i forskellige retninger. Med 7 millioner skærebevægelser pr. minut, for effektiv barbering selv på 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

2375

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

20/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den bedste maskine jeg har brugt.

Den bedste jeg har brugt. Super god maskine og barbering er bare nemt nu. 10/10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9201/33 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9201/33 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

04/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er perfekt

Den barbere helt perfekt, også de genstridige hår på halsen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9203/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9203/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

20/09/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

God barbermaskine med smarte funktioner

Jeg havde den serie 7000 shaver før og var derfor i tvivl om det var værd at opgradere, da jeg skulle købe en ny. Selve barberingen er ikke markant bedre med serie 9000 end den gamle. Men der er nogle funktioner og løsninger i 9000, der bare er bedre, herunder fx rengøringen, der er lettere. Jeg var i tvivl om nogle af de lidt mere "smarte" funktioner, så som trykindikator var noget værd, men er blevet meget positivt overrasket - det er nemt at se om jeg trykker for hårdt og må indrømme at jeg nok tidligere har trykket for hård - det har hjulpet mig til en mere behagelig oplevelse og barbering. Barbermaskinen sender data til app på telefon, hvor man bl.a. kan se status på barberhoved og rensepatron. Dette virker fint, men jeg syntes den virker en smule pessimistisk og at siger tingene skal skiftes meget hurtigt. Alt i alt er jeg glad for maskinen og føler at opgraderingen fra serie 7000 til 9000 var det værd, men at mindre sagtens kan gøre det.

Fordele

Gennemtænkte løsninger og funktioner

Ulemper

Dyr og de smarte funktioner kan nemt undværes.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9204/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9204/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. i forhold til forgængeren

  2. i forhold til belægning uden perler

  3. i forhold til vand i patronen

  4. Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet