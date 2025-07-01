Philips-support
Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
Hvis du ofte oplever, at din HomeID-app går ned, kan du prøve følgende muligheder en efter en:
1. Luk og genstart HomeID-appen.
2. Sørg for, at du har installeret den seneste version af HomeID-appen. Søg efter opdateringer i App Store.
3. Genstart telefonen.
4. Tøm cachen på din telefon (Indstillinger (Settings)/HomeID/Tøm cache (Empty Cache))
5. Som en sidste mulighed kan du fjerne og geninstallere HomeID-appen
Hvis intet af ovenstående virkede, bedes du kontakte din lokale Philips-kundesupport.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›