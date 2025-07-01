Philips-support Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned

Hvis du ofte oplever, at din HomeID-app går ned, kan du prøve følgende muligheder en efter en:

1. Luk og genstart HomeID-appen.

2. Sørg for, at du har installeret den seneste version af HomeID-appen. Søg efter opdateringer i App Store.

3. Genstart telefonen.

4. Tøm cachen på din telefon (Indstillinger (Settings)/HomeID/Tøm cache (Empty Cache))

5. Som en sidste mulighed kan du fjerne og geninstallere HomeID-appen

Hvis intet af ovenstående virkede, bedes du kontakte din lokale Philips-kundesupport.

