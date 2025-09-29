Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    Philips-support

    Er mit Philips Avent-produkt fri for BPA og BPS?

    Udgivet den 29 september 2025

    Ja, alle dele af Philips Avent-produkter, der har kontakt med mad, er 100 % fri for BPA og BPS. Vi bekræfter dette gennem fuld overholdelse af sikkerhedsbestemmelser, randomiserede tests og andre kvalitetskontroller.

    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF087/26 , SCF087/16 , SCF091/52 , SCF091/49 , SCF091/42 , SCF091/40 , SCF091/38 , SCF087/99 , SCF087/17 , SCF087/02 , SCF087/24 , SCF359/20 , SCF359/00 , SCF349/55 , SCF087/25 , SCF087/10 , SCF087/13 , SCD838/13 , SCF075/09 , SCF075/06 , SCF075/05 , SCY903/63 , SCY900/01 , SCY903/01 , SCY903/61 , SCD838/12 , SCF085/70 , SCF349/26 , SCF085/69 , SCF075/00 , SCF075/08 , SCF075/07 , SCF075/04 , SCF075/03 , SCF075/02 , SCF075/01 , SCF085/28 , SCF349/24 , SCF376/23 , SCF085/21 , SCF085/34 , SCF085/31 , SCF085/24 , SCF085/58 , SCF091/17 , SCF091/05 , SCF349/18 , SCF349/22 , SCF376/19 , SCF376/18 , SCF376/14 , SCF376/13 , SCF085/61 , SCF085/60 , SCF085/59 , SCF091/31 , SCF085/30 , SCF091/33 , SCD838/11 , SCD657/11 , SCY903/03 , SCF091/36 , SCF349/19 , SCF376/17 , SCF376/07 , SCF091/35 , SCF091/34 , SCF091/32 , SCF085/40 , SCF085/38 , SCY965/02 , SCD837/11 , SCD837/12 , SCD878/11 , SCY963/02 , SCY962/02 , SCY961/02 , SCY906/02 , SCY964/02 , SCY903/02 , SCY900/02 , SCY900/00 , SCF085/63 , SCF349/43 , SCF281/02 , SCF085/14 , SCD879/11 , SCF099/20 , SCF099/90 , CP1239/01 , CP0147/01 , CP0148/01 , CP9927/01 , SCF091/03 , SCF091/04 , SCF223/02 , SCF085/01 , SCF085/02 , SCF085/03 , SCF085/04 , SCF222/01 , SCF080/01 , SCF080/02 , SCF080/03 , SCF080/04 , SCF222/02 , SCF222/04 , SCF223/01 , SCF223/03 , SCF099/21 , SCF099/22 , SCF080/06 , SCF080/07 , SCF080/08 , SCF080/09 , SCF080/18 , SCF080/11 , SCF080/05 , SCF080/10 , SCF080/17 , SCF080/12 , SCF293/01 , SCF293/00 , SCF291/00 , SCF291/01 , SCF293/02 , SCF085/19 , SCF376/24 , SCF085/05 , SCF085/06 , SCF085/11 , SCF085/12 , SCF085/13 , SCF085/15 , SCF085/16 , SCF085/17 , SCF085/18 , SCF085/20 , SCF087/01 , SCF087/03 , SCF087/04 , SCF087/05 , SCF087/06 , SCF087/07 , SCF087/08 , SCF087/09 , SCF087/11 , SCF087/18 , SCF087/19 , SCF087/20 , SCF087/21 , SCF087/23 , SCF087/28 , SCF376/28 , SCF376/32 , SCF091/41 , SCF091/45 , SCF349/53 , SCF349/47 , SCF092/01 , SCF224/01 , SCF223/04 , SCF228/01 , SCF092/51 , SCF403/25 , SCD305/01 , SCD304/01 , SCF349/12 , SCF349/11 , SCF349/10 , SCF376/01 , SCF349/01 , SCF349/14 , SCF349/15 , SCF376/10 , SCF349/21 , SCF376/12 , SCF376/22 , SCF376/21 , SCF376/20 , SCF376/11 , SCF349/13 , SCF348/14 , SCF400/35 , SCF403/35 , SCF403/65 , SCF400/15 , SCF403/15 , SCF348/11 , SCF348/12 , SCF348/13 , SCF151/90 , SCF051/17 , SCF036/37 , SCF030/01 , SCF070/20 , SCF070/22 , SCF053/17 , SCF070/24 , SCF030/16 , SCF033/16 , SCF033/27 , SCF044/27 , SCF043/27 , SCF042/27 , SCF070/25 , SCF036/16 , SCD806/03 , SCD806/00 , SCD809/02 , SCD809/03 , SCF544/10 , SCD301/01 , SCD301/02 , SCD301/03 , SCD301/04 , SCD301/05 , SCD303/01 , SCF030/17 , SCF030/27 , SCF033/14 , SCF033/15 , SCF033/17 , SCF033/37 , SCF034/17 , SCF034/27 , SCF035/17 , SCF035/27 , SCF036/17 , SCF036/27 , SCF037/17 , SCF038/17 , SCF039/17 , SCF040/27 , SCF041/27 , SCF045/27 , SCF046/27 , SCF070/21 , SCF070/23 , SCF546/12 , SCF448/12 , SCF458/12 , SCF542/12 , SCF545/10 , SCF244/00 , SCF085/00 , SCF212/00 , SCF343/20 , SCF343/22 , SCF244/20 , SCF342/20 , SCF342/22 , SCF342/23 , SCF345/22 , SCF345/20 , SCF344/23 , SCF344/22 , SCF344/21 , SCF344/20 , SCF342/21 , SCD809/01 , SCF802/02 , SCF802/01 , SCF802/00 , SCF244/21 , SCF244/22 , SCF244/23 , SCF245/20 , SCF245/22 , SCD807/02 , SCD807/00 , SCD807/01 , CP0768/01 , SCF210/22 , SCF211/20 , SCF210/20 , SCF210/21 , SCF226/22 , SCF226/20 , SCF223/22 , SCF223/20 , SCF220/23 , SCF220/21 , SCF213/20 , SCF212/22 , SCF212/20 , SCF211/22 , SCF210/23 , SCF222/22 , SCF222/21 , SCF222/23 , SCF227/22 , SCF212/23 , SCF227/20 , SCF212/21 , SCF222/20 , SCF574/14 , SCF796/02 , SCF796/01 , SCF798/01 , SCF798/02 , SCF798/00 , SCF797/00 , SCF796/00 , SCF693/14 , SCF693/15 , SCF753/02 , SCF194/05 , SCF194/04 , SCF194/03 , SCF186/22 , SCF195/22 , SCF149/00 , SCF699/17 , SCF194/00 , SCF194/01 , SCF194/02 , SCF563/16 , SCF560/16 , SCF563/27 , SCF563/17 , SCF566/17 , SCF560/27 , SCF619/05 , SCF721/20 , SCF573/12 , SCF573/13 , SCD371/00 , SCD293/00 , SCD383/01 , SCF560/17 , SCF618/10 , SCF252/01 , SCF673/17 , SCF252/00 , SCF151/00 , SCF151/01 , SCF151/02 , SCF755/05 , SCF751/03 , SCF751/05 , SCF751/07 , SCF753/03 , SCF753/05 , SCF755/07 , SCF753/07 , SCF755/03 , SCF751/00 , SCF251/00 , SCF551/05 , SCF553/05 , SCF551/03 , SCF551/00 , SCF553/00 , SCF553/03 , SCF199/00 , SCF628/17 , SCF627/17 , SCF195/06 , SCF784/00 , SCF690/07 , SCF655/27 , SCF695/17 , SCF694/17 , SCF782/05 , SCF782/07 , SCF782/03 , SCF696/17 , SCF730/00 , SCF736/00 , SCF732/00 , SCF256/00 , CP9926/01 , SCD290/01 , SCF651/27 , SCF652/27 , SCF653/27 , SCF654/27 , SCF693/27 , SCF690/17 , SCF693/17 , SCF671/17 , SCF750/07 , SCF750/05 , SCF750/03 , SCF752/05 , SCF752/07 , SCF752/03 , SCF782/20 , SCF281/03 , SCF782/00 , SCF683/17 , SCF246/00 , SCF247/00 , SCF750/00 , SCF184/14 , SCF764/00 , SCF762/00 , SCF760/00 , SCF754/00 , SCF752/00 , SCF680/27 , SCF248/00 , SCF242/00 , SCF766/00 , SCF686/17 , SCF184/63 , SCF184/64 , SCF184/13 , SCF685/27 , SCF310/20 , SCF636/27 , SCF720/10 , SCF312/01 , SCF200/00 , SCF684/27 , SCF606/05 , SCF608/06 , SCF608/05 , SCF606/06 , SCF704/00 , SCF716/00 , SCF706/00 , SCF702/00 , SCF708/00 , SCD271/00 , SCD277/00 , SCD270/00 , SCF683/37 , SCF884/01 , SCF880/01 , SCF300/12 , SCF300/11 , SCF680/04 , SCF882/01 , SCF890/01 , SCF680/17 , SCF683/27 , SCF260/37 , SCF255/56 , SCF255/57 , SCF892/01 , SCF894/01 , SCF660/07 , SCF660/17 , SCF666/17 , SCF663/27 , SCF663/17 , SCF660/27 , SCF609/01 , SCF608/01 , SCF606/01 , SCF612/00 , SCF643/00 , SCD234/07 , SCF640/07 , SCF139/02 , SCF643/27 , SCF640/04 , SCF604/11 , SCF613/20 , SCF640/27 , SCF600/11 , SCF643/37 , SCF602/01 , SCF612/10 , SCF602/12 , SCF602/02 , SCF260/22 , SCF646/17 , SCF643/17 , SCF640/37 , SCF640/17 , SCF148/52 , SCF614/00 , SCF616/10 , SCF145/06 , SCF135/06 , SCF614/10 , SCF615/00 , SCF615/01 , SCF600/22 , SCF602/22 , SCF255/12 , SCF156/00 , SCF615/10 , SCF147/82 , SCF146/02 , SCD236/00 , SCF141/00 , SCF600/12 , SCF300/20 , SCF302/01 , SCF156/01 , SCF304/02 , SCF635/27 , SCF632/27 , SCF633/27 , SCF634/27 , SCF631/27 , SCF142/00 , SCF680/00 , SCF619/00 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

    Ofte stillede spørgsmål

    Andre nyttige links

    Har du brug for hjælp med produktet?

    Leder du efter noget andet?

    Se alle Philips Support-muligheder

    Supportwebsted
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

    Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.