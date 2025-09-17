Søgeord

    The Xtra 950 4K Ambilight TV
    anmeldelser

    The Xtra

    Den ultimative underholdningsmaskine

    Mere, mere, mere

    Nogle TV ved bare ikke, hvornår de skal stoppe. The Xtra er dobbelt så skyldig. Dette Ambilight TV er udstyret med en 4K skærm, QD MiniLED-panel, Dolby Vision og Atmos, AI-billedbehandling og Ambilight plus – dette Ambilight TV handler om teknik.

    Standardproduktfoto Foto af produkt forfra

    QD MiniLED

    Det mest kraftfulde billede

    Ved at kombinere ultrapræcis MiniLED-baggrundsbelysning med kvanteprikkernes farvemagi bliver The Xtras billede stort og dristigt.

    P5 AI

    Super smart behandling

    P5 AI analyserer dit indhold og optimerer indstillingerne for billede, Ambilight og gaming for at give dig et forspring og sikre, at du oplever alt – fra kampe til film – i den bedste kvalitet.

    Ambilight plus

    Ekstra detaljer. Ekstra fordybelse.

    Ambilight plus bruger et system af objektiver og projicerer Ambilights glorie endnu længere på tværs af to dimensioner. For vores mest hurtigreagerende, spektakulære og fordybende glød nogensinde.

    Brugerhåndbog Produktark
    Funktionsbillede

    Mere medrivende end nogensinde før. Ambilight plus

    Ambilight plus matcher livagtigheden og dynamikken i billederne som aldrig før! Med integrerede kuppelformede objektiver bag på TV'et afspejles objekternes former og bevægelser på skærmen i Ambilights glorie. Vil du ændre stemningen? Vælg mellem biograf-, sports- eller spiltilstande, der passer til det indhold, der vises, eller lad AI-algoritmen vælge den bedste indstilling.

    Funktionsbillede

    Quantum Dot-teknologi giver utrolige farver og kontrast

    Dristige farver. Skarpere hvid. Dybere sort. Quantum Dot MiniLED-teknologi giver et lyst, detaljeret billede med knivskarp kontrast, og du vil se flere farver end nogensinde før! Vores P5 AI-processor forfiner hele oplevelsen og giver et smukt, livagtigt billede, der ikke er for overvældende.

    Funktionsbillede

    Uanset hvad du ser, er billedet meget ægte. P5-processor med AI

    Vores P5-processor med AI får mest muligt ud af The Xtra at give dig et billede, der er så ægte, at du føler, du kan træde ind i det! En deep-learning AI-algoritme optimerer ubesværet detaljer, kontrast, farver og bevægelser samt kompenserer for eventuelle ændringer i den omgivende belysning i dit rum. Uanset hvad der er på skærmen, er billedet perfekt.

    Funktionsbillede

    Biograflignende oplevelse til alt, hvad du ser og spiller

    Hold på hat og briller! Med Dolby Vision kan du se de billeder, som instruktøren ønskede, at du skulle se. Slut med skuffende scener, der er for mørke til at se noget! Du kan se alle detaljer i film og spil.

    Funktionsbillede

    Medrivende surroundlydteknologi

    Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X løfter lyden på dette TV til nye højder i alle rum. De nyeste film, de nyeste spil, de største sportsbegivenheder: Med lydeffekter placeret i rummet over og omkring dig vil du føle, at du befinder dig midt i det hele.

    Philips-soundbars med The Xtra TV

    Soundbars fra Philips

    Klar til biograflyd?

    Ja, The Xtra lyder fantastisk direkte fra kassen. Men hvis du foretrækker tunge effekter eller dialog med ekstra detaljer og klarhed, kan du prøve en soundbar, der er bygget til at fungere perfekt sammen med dit TV, samtidig med at den ser godt ud.

    Oplev soundbaren

    Oplev vores populære Ambilight TV

