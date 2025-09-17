Hvad er Ambilight TV? Hvorfor bør du have et?
Ved at kombinere ultrapræcis MiniLED-baggrundsbelysning med kvanteprikkernes farvemagi bliver The Xtras billede stort og dristigt.
P5 AI analyserer dit indhold og optimerer indstillingerne for billede, Ambilight og gaming for at give dig et forspring og sikre, at du oplever alt – fra kampe til film – i den bedste kvalitet.
Ambilight plus bruger et system af objektiver og projicerer Ambilights glorie endnu længere på tværs af to dimensioner. For vores mest hurtigreagerende, spektakulære og fordybende glød nogensinde.
Ambilight plus matcher livagtigheden og dynamikken i billederne som aldrig før! Med integrerede kuppelformede objektiver bag på TV'et afspejles objekternes former og bevægelser på skærmen i Ambilights glorie. Vil du ændre stemningen? Vælg mellem biograf-, sports- eller spiltilstande, der passer til det indhold, der vises, eller lad AI-algoritmen vælge den bedste indstilling.
Dristige farver. Skarpere hvid. Dybere sort. Quantum Dot MiniLED-teknologi giver et lyst, detaljeret billede med knivskarp kontrast, og du vil se flere farver end nogensinde før! Vores P5 AI-processor forfiner hele oplevelsen og giver et smukt, livagtigt billede, der ikke er for overvældende.
Vores P5-processor med AI får mest muligt ud af The Xtra at give dig et billede, der er så ægte, at du føler, du kan træde ind i det! En deep-learning AI-algoritme optimerer ubesværet detaljer, kontrast, farver og bevægelser samt kompenserer for eventuelle ændringer i den omgivende belysning i dit rum. Uanset hvad der er på skærmen, er billedet perfekt.
Hold på hat og briller! Med Dolby Vision kan du se de billeder, som instruktøren ønskede, at du skulle se. Slut med skuffende scener, der er for mørke til at se noget! Du kan se alle detaljer i film og spil.
Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X løfter lyden på dette TV til nye højder i alle rum. De nyeste film, de nyeste spil, de største sportsbegivenheder: Med lydeffekter placeret i rummet over og omkring dig vil du føle, at du befinder dig midt i det hele.
