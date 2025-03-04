Søgeord

    OLED 950 4K Ambilight TV
    5 anmeldelser

    OLED+

    Master of vision

    • 65 tommer
      65 tommer
    • 77 tommer
      77 tommer

    Vejledende udsalgspris

    Dette produkt er udgået
    Se alle modeller

    Det eneste OLED med Ambilight

    Hvad alle andre OLED'er ønsker de kunne være. Med et META 3.0-panel til dybe sorte og levende farver, lydkvalitet, smarte AI-funktioner og Ambilights spektakulære lysshow. Dette OLED ændrer alt.

    Vælg mulighed:
    • 65 tommer
      65 tommer
    • 77 tommer
      77 tommer
    Standardproduktfoto Foto af produkt forfra

    OLED META 3.0

    Dybe sorte nuancer. Strålende lysstyrke.

    OLED'er er kendt for deres uovertrufne sorte nuancer. Det nye META 3.0-panel har nu også højere lysstyrke med ultralav blænding. Til rene, levende farver, selv i oplyste værelser. Og med 20 % lavere strømforbrug.

    P5 AI Dual Engine

    Vores mest avancerede processor til dato

    Dybt inde fra dit Ambilight TV scanner P5 AI Dual Engine hver scene, perfektionerer billed- og Ambilight-indstillinger, reagerer på lysforholdene i rummet og giver dig fordele, når du spiller.

    Ambilight

    Original. Integreret. Medrivende.

    LED'er er placeret bag på dit Ambilight TV, og de danser i takt med det, der sker på skærmen, projicerer farverigt lys op på væggen og fylder rummet med stemningen fra det, der sker på skærmen. Når du først har prøvet det...

    Funktionsbillede

    Allround fordybelse. 4-sidet Ambilight TV

    Med firesidet Ambilight vil sport, film, musik og spil føles større end nogensinde. Integrerede LED-lys bagpå reagerer på det, du ser eller lytter til, og omgiver dig med en glorie af farverigt lys, der udsendes fra toppen, bunden og siderne af TV'et. Hæng dit Ambilight TV op på væggen for at få den fulde effekt.

    Funktionsbillede

    OLED-META 3-panel. Præcision, lysstyrke og detaljer

    Takket være META OLED 3-panelet gør dette OLED+ Ambilight TV virkelighedstro bedre og lysere end nogensinde, og billedet ser fantastisk ud fra alle vinkler. Med forbløffende høje lysniveauer er kontrast og farve smukt veldefinerede: Selv de mindste detaljer springer frem fra skygger og lyse områder. Alle større HDR-formater understøttes.

    Funktionsbillede

    Uanset hvad du ser, er billedet så ægte med P5 Dual AI Engine

    Nyd et billede, der er så ægte, at det føles som du kan træde ind i det! Twin P5 AI-chips får det bedste ud af det nyeste og klareste OLED-panel, der perfektionerer skarphed og detaljer og optimerer eventuelle ændringer i den omgivende belysning. Uanset hvad der er på skærmen – fra oplyst stadionsport til mørkt sci-fi-drama – vil du kunne se det hele helt tydeligt.

    Funktionsbillede

    Biograflignende oplevelse til alt, hvad du ser og spiller

    Hold på hat og briller! Med Dolby Vision kan du se de billeder, som instruktøren ønskede, at du skulle se. Slut med skuffende scener, der er for mørke til at se noget. Du kan se alle detaljer i film og spil.

    Funktionsbillede

    Medrivende surroundlydteknologi

    Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X løfter lyden på dette TV til nye højder i alle rum. De nyeste film, de nyeste spil, de største sportsbegivenheder: Med lydeffekter placeret i rummet over og omkring dig vil du føle, at du befinder dig midt i det hele.

    Philips-soundbars med OLED-TV

    Soundbars fra Philips

    Klar til biograflyd?

    OLED Ambilight TV er designet til at lyde lige så smukt, som de ser ud. Men hvis du vil have øredøvende effekter og dialog med ekstra detaljer og klarhed, kan du prøve en soundbar, der er bygget til at se godt ud og fungere optimalt med dit TV.

