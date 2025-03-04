Hvad er OLED-TV? Hvad er det særlige ved det?
OLED'er er kendt for deres uovertrufne sorte nuancer. Det nye META 3.0-panel har nu også højere lysstyrke med ultralav blænding. Til rene, levende farver, selv i oplyste værelser. Og med 20 % lavere strømforbrug.
Dybt inde fra dit Ambilight TV scanner P5 AI Dual Engine hver scene, perfektionerer billed- og Ambilight-indstillinger, reagerer på lysforholdene i rummet og giver dig fordele, når du spiller.
LED'er er placeret bag på dit Ambilight TV, og de danser i takt med det, der sker på skærmen, projicerer farverigt lys op på væggen og fylder rummet med stemningen fra det, der sker på skærmen. Når du først har prøvet det...
Med firesidet Ambilight vil sport, film, musik og spil føles større end nogensinde. Integrerede LED-lys bagpå reagerer på det, du ser eller lytter til, og omgiver dig med en glorie af farverigt lys, der udsendes fra toppen, bunden og siderne af TV'et. Hæng dit Ambilight TV op på væggen for at få den fulde effekt.
Takket være META OLED 3-panelet gør dette OLED+ Ambilight TV virkelighedstro bedre og lysere end nogensinde, og billedet ser fantastisk ud fra alle vinkler. Med forbløffende høje lysniveauer er kontrast og farve smukt veldefinerede: Selv de mindste detaljer springer frem fra skygger og lyse områder. Alle større HDR-formater understøttes.
Nyd et billede, der er så ægte, at det føles som du kan træde ind i det! Twin P5 AI-chips får det bedste ud af det nyeste og klareste OLED-panel, der perfektionerer skarphed og detaljer og optimerer eventuelle ændringer i den omgivende belysning. Uanset hvad der er på skærmen – fra oplyst stadionsport til mørkt sci-fi-drama – vil du kunne se det hele helt tydeligt.
Hold på hat og briller! Med Dolby Vision kan du se de billeder, som instruktøren ønskede, at du skulle se. Slut med skuffende scener, der er for mørke til at se noget. Du kan se alle detaljer i film og spil.
Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X løfter lyden på dette TV til nye højder i alle rum. De nyeste film, de nyeste spil, de største sportsbegivenheder: Med lydeffekter placeret i rummet over og omkring dig vil du føle, at du befinder dig midt i det hele.
