Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    The One 4K Ambilight TV
    anmeldelser

    The One

    The One til at se TV på

    • 43 tommer
      43 tommer
    • 50 tommer
      50 tommer
    • 55 tommer
      55 tommer
    • 65 tommer
      65 tommer
    • 75 tommer
      75 tommer
    • 85 tommer
      85 tommer

    Vejledende udsalgspris

    Dette produkt er udgået
    Se alle modeller

    The One, som har det hele?

    Det er ok at være mistroisk. Men The One har virkelig alt, hvad du behøver. Imponerende 4K-billede? Jep. QLED? I den grad. Plus P5-billedbehandling, de nyeste spilfunktioner og Ambilight. Og det er kun begyndelsen. Oplev dit næste TV.

    Vælg mulighed:
    • 43 tommer
      43 tommer
    • 50 tommer
      50 tommer
    • 55 tommer
      55 tommer
    • 65 tommer
      65 tommer
    • 75 tommer
      75 tommer
    • 85 tommer
      85 tommer
    Standardproduktfoto Foto af produkt forfra

    QLED-skærm

    Drevet af nanokrystaller

    Traditionelle LED-TV sender lys gennem farvefiltre, der dæmper billederne. QLED'er er anderledes. De bruger et lag af bittesmå nanokrystaller, der aktiveres, når lyset rammer dem, for at producere intenst levende farver og et mere klart billede.

    P5 Picture Engine

    Realisme

    P5-chippen er den ultimative perfektionist og analyserer hvert billede, intensiverer farver, skærper kontrast, skærper detaljer, udjævner bevægelser og opskalerer alle kilder til strålende 4K.

    Ambilight

    Original. Integreret. Medrivende

    Kig på bagsiden af The One, hvor du kan se de indbyggede LED'er. De er perfekt synkroniseret med det, der foregår på skærmen, og de projicerer farverigt lys op på din væg og fylder rummet med stemningen fra det, du ser på skærmen – forvandler TV for altid.

    Brugerhåndbog Produktark
    Funktionsbillede

    Det eneste TV med integreret lys på bagsiden

    Forestil dig integreret LED-lys, der reagerer på alt, hvad du ser, mens du fordyber dig i en lysende glorie af farver. Ambilight ændrer alt: Nu vil din skærm virke større og trække dig dybere ind i alt dit foretrukne TV-indhold. Når du først har oplevet det, vil du aldrig have et andet TV uden det.

    Funktionsbillede

    Defineret billedskarphed og vitalitet med 4K QLED

    Levende farver. Ultraskarpe scener. Det er billedperfektion, når det er bedst. Med 4K (UHD) tilpasser dette Ambilight TV sig til alle dine HDR-formater. Hvert utrolige øjeblik, uanset om det er mørkt eller lyst, spillet eller streamet, kan du nyde med alle detaljer scene efter scene.

    Funktionsbillede

    Du tror det, når du ser det med Philips P5 Picture Engine

    Forestil dig dette. Detaljer med større dybde. Utroligt levende farver. Ægte hudtoner. Glidende, naturlige bevægelser og billeder, der er så klare, at du nærmest føler, at du er til stede. Åbn dine øjne, boost sanserne, og lad dig selv mærke forskellen.

    Funktionsbillede

    DTS:X til medrivende 3D-lydoplevelser

    DTS:X gør hele forskellen med lyd, der er så ægte, at du kan mærke den. Med 3D-lydteknologi, der tilføjer en ny dimension, bevæger den sig frit rundt for at fordybe dig endnu mere i øjeblikket.

    Funktionsbillede

    Giv gaming et løft

    Fra joystick-junkier til de mest dedikerede gamere – det hele handler om superresponsivt gameplay og grafik, der får det hele med. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultralav forsinkelse og Freesync Premium er du garanteret et jævnere gameplay. Og med Ambilight-spiltilstand kan du fordybe dig endnu mere i handlingen.

    Philips-soundbars med The One TV

    Soundbars fra Philips

    Klar til biograflyd?

    Ja, The One lyder fantastisk direkte fra kassen. Men hvis du foretrækker tunge effekter eller dialog med ekstra detaljer og klarhed, kan du prøve en soundbar, der er bygget til at lyde og fungere perfekt sammen med dit TV, samtidig med at den ser godt ud.

    Oplev soundbaren

    Vil du vide mere?

    Oplev andre The One TV

    Sammenlign

    Anmeldelser

    Kundeservice og support

    Få hjælp til dit produkt, find manualer, få de bedste tip og tricks og foretag fejlfinding af eventuelle problemer

    CustomerSupport

    Supportwebsted

    Find alle supportemner og meget mere

    MagnifyingGlass

    Find dit produkt

    Søg efter modelnummer og find produktspecifikke oplysninger

    Clippin

    Køb dele og tilbehør

    Find dele og tilbehør til dit produkt

    Oplev vores populære Ambilight TV

    Sammenlign
    The One
    The One
    Vælg din model
    * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
    * TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
    * Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv
    * Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp
    * EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
    * Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
    * Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
    * Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
    * Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
    * Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
    * Mængden af stemmestyringstjenester via TV'et varierer alt efter land og sprog. Kontakt vores kundeservice for at få mere at vide.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

    Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.