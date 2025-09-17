Hvad er Ambilight TV? Hvorfor bør du have et?
Traditionelle LED-TV sender lys gennem farvefiltre, der dæmper billederne. QLED'er er anderledes. De bruger et lag af bittesmå nanokrystaller, der aktiveres, når lyset rammer dem, for at producere intenst levende farver og et mere klart billede.
P5-chippen er den ultimative perfektionist og analyserer hvert billede, intensiverer farver, skærper kontrast, skærper detaljer, udjævner bevægelser og opskalerer alle kilder til strålende 4K.
Kig på bagsiden af The One, hvor du kan se de indbyggede LED'er. De er perfekt synkroniseret med det, der foregår på skærmen, og de projicerer farverigt lys op på din væg og fylder rummet med stemningen fra det, du ser på skærmen – forvandler TV for altid.
Forestil dig integreret LED-lys, der reagerer på alt, hvad du ser, mens du fordyber dig i en lysende glorie af farver. Ambilight ændrer alt: Nu vil din skærm virke større og trække dig dybere ind i alt dit foretrukne TV-indhold. Når du først har oplevet det, vil du aldrig have et andet TV uden det.
Levende farver. Ultraskarpe scener. Det er billedperfektion, når det er bedst. Med 4K (UHD) tilpasser dette Ambilight TV sig til alle dine HDR-formater. Hvert utrolige øjeblik, uanset om det er mørkt eller lyst, spillet eller streamet, kan du nyde med alle detaljer scene efter scene.
Forestil dig dette. Detaljer med større dybde. Utroligt levende farver. Ægte hudtoner. Glidende, naturlige bevægelser og billeder, der er så klare, at du nærmest føler, at du er til stede. Åbn dine øjne, boost sanserne, og lad dig selv mærke forskellen.
DTS:X gør hele forskellen med lyd, der er så ægte, at du kan mærke den. Med 3D-lydteknologi, der tilføjer en ny dimension, bevæger den sig frit rundt for at fordybe dig endnu mere i øjeblikket.
Fra joystick-junkier til de mest dedikerede gamere – det hele handler om superresponsivt gameplay og grafik, der får det hele med. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultralav forsinkelse og Freesync Premium er du garanteret et jævnere gameplay. Og med Ambilight-spiltilstand kan du fordybe dig endnu mere i handlingen.
