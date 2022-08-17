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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
2 drikke
Klassisk mælkeskummer
Mat sort
Berøringsskærm
Den klassiske mælkeskummer udsender damp, så du nemt kan tilberede silkeblød mælkeskum til din cappuccino. Og da den klassiske mælkeskummer består af kun to dele, er den også nem at rengøre.
Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.
Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af din drik med menuen Mit kaffevalg. Du kan nemt vælge mellem tre forskellige indstillinger, så de passer til dine præferencer.
3.8
ud af 5
19
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
gjesus
17/08/2022
Portugal
Bekræftet køber
Satisfeito com o produto.
Estou satisfeito com o produto no geral porém o facto de fezer vários rinses de limpeza faz com que tirar café não seja um processo autónomo. Isto para que a chávena não fique cheia de água
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
PeterPine
08/05/2022
Portugal
Bekræftet køber
Excelente máquina!
Gasta um pouco de água é verdade, mas estou super contente com a compra!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Guero85
10/12/2021
Portugal
Bekræftet køber
Máquina de qualidade, café excelente!
Recomendo a todos os amantes de café! Cafés sempre bem preparados com boa espuma. Muito melhor que depender de capsulas, mais económico e melhor para o ambiente.
Fordele
Económico, mais ecológico.
Ulemper
Capacidades limitadas no que toca a servir dois cafés ao mesmo tempo
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
Baseret på 70-82 °C.
ikke inkluderet i æskens indhold