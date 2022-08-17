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  • 2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
  • 2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
  • 2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
  • 2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
  • 2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
  • 2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
  • 2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
  • 2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
  • 2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
  • 2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer

Series 2200Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2220/10

3.8
| (19) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
Nyd den lækre smag og aroma af kaffe, der er brygget på friske bønner og har den perfekte temperatur takket være vores intelligente bryggesystem. Den klassiske mælkeskummer giver dig mulighed for at brygge en silkeblød cappuccino eller en latte macchiato uden problemer.
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Takket være den intuitive touchskærm

2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer

  • 2 drikke

  • Klassisk mælkeskummer

  • Mat sort

  • Berøringsskærm

Lækkert mælkeskum takket være den klassiske mælkeskummer

Lækkert mælkeskum takket være den klassiske mælkeskummer

Den klassiske mælkeskummer udsender damp, så du nemt kan tilberede silkeblød mælkeskum til din cappuccino. Og da den klassiske mælkeskummer består af kun to dele, er den også nem at rengøre.

Nemt valg af kaffe med intuitiv berøringsskærm

Nemt valg af kaffe med intuitiv berøringsskærm

Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.

Juster aromastyrke og mængde med Mit kaffevalg

Juster aromastyrke og mængde med Mit kaffevalg

Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af din drik med menuen Mit kaffevalg. Du kan nemt vælge mellem tre forskellige indstillinger, så de passer til dine præferencer.

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.8

ud af 5

19

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

2

17/08/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Satisfeito com o produto.

Estou satisfeito com o produto no geral porém o facto de fezer vários rinses de limpeza faz com que tirar café não seja um processo autónomo. Isto para que a chávena não fique cheia de água

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

08/05/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Excelente máquina!

Gasta um pouco de água é verdade, mas estou super contente com a compra!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

10/12/2021

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Máquina de qualidade, café excelente!

Recomendo a todos os amantes de café! Cafés sempre bem preparados com boa espuma. Muito melhor que depender de capsulas, mais económico e melhor para o ambiente.

Fordele

Económico, mais ecológico.

Ulemper

Capacidades limitadas no que toca a servir dois cafés ao mesmo tempo

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.

  2. Baseret på 70-82 °C.

  3. ikke inkluderet i æskens indhold