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EP2224/40
2 drikke
Klassisk mælkeskummer
Cashmere/grå
Berøringsskærm
Den klassiske mælkeskummer udsender damp, så du nemt kan tilberede silkeblød mælkeskum til din cappuccino. Og da den klassiske mælkeskummer består af kun to dele, er den også nem at rengøre.
Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.
Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af din drik med menuen Mit kaffevalg. Du kan nemt vælge mellem tre forskellige indstillinger, så de passer til dine præferencer.
3.5
ud af 5
17
Anmeldelser
21/05/2021
Portugal
Philips medarbejder
Bekræftet køber
muito bom
[Employee of philipsglobal] maquina otima para ter em casa com 2 opções café em grão ou moído
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Dfs21
17/03/2021
Portugal
Bekræftet køber
Tudo impecável
Muito boa máquina, algo demorado a limpeza do grupo central mas muito bom produto! Estou satisfeito
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
FIMAG
09/05/2020
Portugal
Excelente Máquina!
Maquina robusta,que proporciona tiragem de café de excelente qualidade! Não podia estar mais satisfeito com o equipamento
Fordele
Qualidade do café. Facilidade de funcionamento! Maquina robusta e com design interessante
Ulemper
Dimensoes do equipamento. Capacidade de armazenagem do grao
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
Baseret på 70-82 °C
ikke inkluderet i æskens indhold