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Udgået
EP2231/40
3 drikke
LatteGo
Blank sort
Berøringsskærm
Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.
Aromaudtrækningssystemet rammer præcist den perfekte balance mellem bryggetemperatur og aromaudtræk ved at holde vandtemperaturen mellem 90 og 98 °C og samtidig regulere vandgennemstrømningen, så du kan nyde dejlig kaffe.
Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af din drik med menuen Mit kaffevalg. Du kan nemt vælge mellem tre forskellige indstillinger, så de passer til dine præferencer.
Anmeldelser
Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).
Baseret på 70-82 °C.
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
ikke inkluderet i æskens indhold