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  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt

Udgået

Series 2200Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2231/40

3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
Ved et tryk på en knap kan du let lave lækre kaffevarianter som espresso, kaffe og cappuccino. LatteGo er prikken over i'et med silkeblødt mælkeskum, er nem at opsætte og kan rengøres på mindre end 15 sekunder*
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LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde*

3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt

  • 3 drikke

  • LatteGo

  • Blank sort

  • Berøringsskærm

Nemt valg af kaffe med intuitiv berøringsskærm

Nemt valg af kaffe med intuitiv berøringsskærm

Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.

Den perfekte temperatur, aroma og et cremet skumlag kop efter kop**

Den perfekte temperatur, aroma og et cremet skumlag kop efter kop**

Aromaudtrækningssystemet rammer præcist den perfekte balance mellem bryggetemperatur og aromaudtræk ved at holde vandtemperaturen mellem 90 og 98 °C og samtidig regulere vandgennemstrømningen, så du kan nyde dejlig kaffe.

Juster aromastyrke og mængde med Mit kaffevalg

Juster aromastyrke og mængde med Mit kaffevalg

Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af din drik med menuen Mit kaffevalg. Du kan nemt vælge mellem tre forskellige indstillinger, så de passer til dine præferencer.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).

  2. Baseret på 70-82 °C.

  3. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.

  4. ikke inkluderet i æskens indhold