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EP3243/50
5 drikke
LatteGo
Hvid
Berøringsskærm
Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
Nyd silkeblød cappuccino, selv med dine foretrukne plantebaserede mælkealternativer. Takket være cyklonisk skumteknologi forvandler LatteGo forskellige typer mælk og plantebaserede alternativer med den rette mængde fedt og protein til det bedst mulige tætte skumlag.
Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.
Anmeldelser
Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).
Baseret på 70-82 °C.
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
ikke inkluderet i æskens indhold