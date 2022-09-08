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  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt

3200 SeriesFuldautomatiske espressomaskiner

EP3243/50

5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
Ved et tryk på en knap kan du let lave lækre kaffevarianter som espresso, kaffe, cappuccino og latte macchiato. LatteGo er prikken over i'et med silkeblødt mælkeskum, er nem at opsætte og kan rengøres på mindre end 15 sekunder**
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LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde**

5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt

  • 5 drikke

  • LatteGo

  • Hvid

  • Berøringsskærm

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden, herunder cappuccino

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden, herunder cappuccino

Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

Silkeblød cappuccino, du selv brygger derhjemme.

Silkeblød cappuccino, du selv brygger derhjemme.

Nyd silkeblød cappuccino, selv med dine foretrukne plantebaserede mælkealternativer. Takket være cyklonisk skumteknologi forvandler LatteGo forskellige typer mælk og plantebaserede alternativer med den rette mængde fedt og protein til det bedst mulige tætte skumlag.

Nemt valg af kaffe med intuitiv berøringsskærm

Nemt valg af kaffe med intuitiv berøringsskærm

Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).

  2. Baseret på 70-82 °C.

  3. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.

  4. ikke inkluderet i æskens indhold