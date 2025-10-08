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Series 3300 Fuldautomatisk espressomaskine
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EP3347/90
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User Manual Philips 2300 3300 Series Fully Automatic Espresso Machines
Alle (7)
Hvad er forskellen ved at brygge en iskaffe med min Philips-espressomaskine?
Kan jeg bruge et andet filter i min Philips-espressomaskine?
Sådan justeres kopstørrelsen på min Philips-espressomaskine
Sådan bruger du Philips-kaffeoliefjernertabletter
Hvordan afkalker jeg min Philips-espressomaskine?
Låg til formalet kaffe-beholder
Fuldautomatisk espressomaskineBryggeenhed
LatteGo-mælkesystem
Fuldautomatisk espressomaskineDrypbakke
Fuldautomatisk espressomaskineKaffegrumsbeholder
Fuldautomatisk espressomaskineDrypbakkedæksel i metal
Frontpanelet på kaffegrumsbeholderen
Vandtank
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
Tilbehør til vedligeholdelseKalk- og vandfilter
Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips LatteGo-mælkeskummer lækker fra bunden
Min Philips-espressomaskine skummer ikke mælken godt
Et advarselslys på Philips-espressomaskinen slukker ikke
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