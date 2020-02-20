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  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Main in-use photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Main in-use photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10

Udgået

4000 SeriesFuldautomatiske espressomaskiner

EP4050/10

4.4

| (68) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

God espresso og smagen af filterkaffe

Har du lyst til morgenkaffe eller en stærk espresso? Den unikke CoffeeSwitch giver mulighed for at skifte fra espresso til smagen af filterkaffe til dem, som foretrækker det. Begge dele fra friske bønner med blot et enkelt tryk på udløseren.

Se alle fordele

Nyd op til 5000 kopper* kaffe uden afkalkning

God espresso og smagen af filterkaffe

  • 8 drikke

  • Integreret mælkekande

  • Sølvfarvet

  • AquaClean

Op til 5.000 kopper * uden afkalkning takket være AquaClean

Op til 5.000 kopper * uden afkalkning takket være AquaClean

Ved at udskifte filteret, når maskinen beder dig om det, behøver du ikke at afkalke maskinen indtil op til 5000 kopper* og kan nyde klart og renset vand.

Du har 8 drikke lige ved hånden

Du har 8 drikke lige ved hånden

Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

Juster styrken, 5 indstillinger for aromastyrke og 5 kværnindstillinger

Juster styrken, 5 indstillinger for aromastyrke og 5 kværnindstillinger

Denne fuldautomatiske maskine tilbyder en overflod af tillokkende muligheder for at tilpasse dine drikke efter din smag. Du kan nemt tilpasse og lagre længden, styrken og temperaturen for hver drik. Gå bare i gang med at udforske, eksperimentere og drømme dig frem til en hvilken som helst drik!

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

68

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

20/02/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Einfache Bedienung

Macht hervorragenden cappuccino esspresso usw. bei leichter Bedienung. Zum Vorteil ist auch die abnehmbare Bedieneinheit zum reinigen. Das ist meine 2 te Philips innerhalb 2 Jahren. Bin sehr zufrieden!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

28/07/2018

Deutschland

Deutschland

Super Vollautomat

Wir sind vollkommen zufrieden mit unserem Vollautomat. Besonders toll ist, dass er richtigen Espresso machen kann.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

12/05/2018

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Super tolle Maschine bin super zufrieden und perfekter Milch Schaum

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.