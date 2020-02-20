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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
God espresso og smagen af filterkaffe
Har du lyst til morgenkaffe eller en stærk espresso? Den unikke CoffeeSwitch giver mulighed for at skifte fra espresso til smagen af filterkaffe til dem, som foretrækker det. Begge dele fra friske bønner med blot et enkelt tryk på udløseren.
8 drikke
Integreret mælkekande
Sølvfarvet
AquaClean
Ved at udskifte filteret, når maskinen beder dig om det, behøver du ikke at afkalke maskinen indtil op til 5000 kopper* og kan nyde klart og renset vand.
Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
Denne fuldautomatiske maskine tilbyder en overflod af tillokkende muligheder for at tilpasse dine drikke efter din smag. Du kan nemt tilpasse og lagre længden, styrken og temperaturen for hver drik. Gå bare i gang med at udforske, eksperimentere og drømme dig frem til en hvilken som helst drik!
4.4
ud af 5
68
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
manneh
20/02/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Einfache Bedienung
Macht hervorragenden cappuccino esspresso usw. bei leichter Bedienung. Zum Vorteil ist auch die abnehmbare Bedieneinheit zum reinigen. Das ist meine 2 te Philips innerhalb 2 Jahren. Bin sehr zufrieden!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Kathelga
28/07/2018
Deutschland
Super Vollautomat
Wir sind vollkommen zufrieden mit unserem Vollautomat. Besonders toll ist, dass er richtigen Espresso machen kann.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Stoffel99x
12/05/2018
Deutschland
Perfekt
Super tolle Maschine bin super zufrieden und perfekter Milch Schaum
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.